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Somon balığı, dünya çapında mutfaklarda popüler olan ve besin değeri bakımından zengin bir balık türüdür. Somon balığı havyarı ve pembe etleriyle tanınırlar. Somon bağlı yağlı bir balık türü olmasının yanında Omega 3 kaynağıdır. Aynı zamanda yüksek oranda D vitamini içerir. Bu yazımızda somon balığı nedir, nerelerde yaşar, hangi vitaminler bulunur gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Somon Balığı Nedir?

Somon balığı, Salmonidae familyasına ait bir balık türüdür ve dünya çapında soğuk ve ılıman su bölgelerinde bulunur. Somon balığı, lezzetli eti, besin değeri ve sportif balıkçılık için popülerliği nedeniyle önemli bir ekonomik değere sahiptir. Somon balıkları, anadromous olarak bilinen bir yaşam döngüsüne sahiptir, yani tatlı sularda doğar, büyüdükten sonra denize göç eder ve üremek için doğdukları tatlı su bölgelerine geri dönerler. Somon çeşitleri kendi içerinde türlere ayrılır. Bunlar;

Kırmızı som

Atlantik somonu

Demirkafa somonu

Kral somu

Köpek som

Pembe som

Gümüş som

Somon Balığı Özellikleri Neler?

Somon balıkları, genellikle gümüş, mavi ve yeşil renk tonlarına sahip parlak ve iri gövdeleri ile tanınır. Bu balıkların boyutları türlere bağlı olarak değişiklik gösterse de, ortalama olarak 70 cm ila 150 cm arasında değişen uzunluklara ve 4 ila 45 kg arasında ağırlıklara ulaşabilirler. Somon balıklarının vücutları aerodinamik ve kaslıdır, bu da onlara su içinde hızlı hareket etme yeteneği sağlar. Somon balıklarının en belirgin özelliklerinden biri, üreme dönemi sırasında erkek bireylerin çene yapısının değişmesi ve kancalı bir hale gelmesidir.

Somon Nerelerde Yaşar?

Somon balıkları, dünya çapında soğuk ve ılıman su bölgelerinde yaşar. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki nehirler, göller ve okyanuslarda yaygın olarak bulunurlar. Somon balıkları, anadromous yaşam döngüsü nedeniyle hem tatlı su hem de tuzlu su ortamlarında yaşayabilirler.

Somon Balığı Vitaminleri?

Somon balığı, insan sağlığı için önemli besin maddeleri açısından zengindir. Somon balığı içerisinde selenyum, fosfor ve B vitaminleri dahil birçok temel besin maddeleri barındırır. Bu balık Omega 3, protein, kalsiyum, potasyum, A ve C vitaminlerini bolca içermektedir.

Somon Balığının Faydaları

Somon balığı, sağlık açısından birçok fayda sağlar. İşte somon balığının sağlık üzerindeki olumlu etkileri:

Somon balığı Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olduğu için en iyi EPA ve DHA kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, iltihabı azaltır, kan basıncını düşürür ve kansere karşı korur.

Somon balığı yüksek kaliteli bir protein içeriği sunar. Protein vücudumuzda yara iyileşmesi, kemik sağlığı ve kilo vermede ve yaşlılık sırasında karşılan kas kütlesini korumak açısından son derece önemlidir.

B vitaminleri açısından son derece zengin olan somon beyin ve sinir sisteminin sağlıklı işlemesini sağlar.

Somon aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kan basıncını düzenler ve felç riskini azaltır.

İçerisinde bolca selenyum barındıran somon, kemik sağlığının korunmasına ve kanser riskinin azalmasına yardımcı olur.

Somon balığı aynı zamanda antioksidan ailesinin bir üyesi olan asktaksantin içerir. Astaksantin somon balığına kırmızı rengini verir. Bu madde kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterol düzeylerini arttırarak kalp hastalığı riskini azaltır.

Somon balığı hormonların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

İltihabı önler, beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Ayrıca somon balığı sağlıklı görüşün korunmasına yardımcı olur.

Somon balığı, Salmonidae familyasına ait bir balık türüdür ve dünya çapında soğuk ve ılıman su bölgelerinde bulunur. Lezzetli eti, besin değeri ve sportif balıkçılık için popülerliği nedeniyle önemli bir ekonomik değere sahiptir. İçerdiği vitaminler ve besin maddeleri sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk