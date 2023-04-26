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Denizlerimizde birbirinden farklı ve lezzetli balık türleri yaşamaktadır. Bunlardan biri de eşkina balığıdır. Adeta okyanusların altında gizlenmiş bir hazine gibi olan eşkina balığı hem besin değeri yüksek hem de birçok sağlık faydası sunan bir balık türüdür. Farklı bir lezzete sahip olan bu balık, özellikle Asya ülkelerinde sıkça tüketilmektedir. Peki eşkina balığı nedir, özellikleri nelerdir ve hangi vitaminlerden zengindir? İşte, eşkina balığı hakkında merak edilenler...

Eşkina Balığı Nedir?

Eşkina balığı, denizlerde yaşayan ve oldukça ilginç bir görünüme sahip olan bir balık türüdür. Genellikle deniz tabanında yaşayan eşkina balıkları, ağızlarındaki uzun ve sert iğnelerle avlarını yakalarlar. Eşkina balıkları, çoğunlukla kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşarlar ve deniz yosunu, küçük kabuklular ve solucanlar gibi küçük organizmalarla beslenirler.

Eşkina Balığı Özellikleri

Eşkina balıkları, ilginç bir görünüme sahiptir. Vücutları, yuvarlak ve sert dikenlerle kaplıdır ve ağızları uzun, sert iğnelerle doludur. Bu iğneler, eşkina balıklarının avlarını yakalamasına yardımcı olur. Eşkina balıklarının vücutları, deniz tabanında yaşarken kendilerini korumak için ev sahibi oldukları kabuklu deniz canlılarından gelen kum ve kabuk parçalarıyla kaplanır. Eşkina balığı, kabuklu deniz canlıları, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenerek hayatını idame eder. Bu balıklar Mart ve Ağustos ayları arasında üreme dönemine girer.

Eşkina Balığı Nerelerde Yaşar?

Eşkina balıkları, çoğunlukla sığ denizlerde ve tropikal suların yanı sıra soğuk suların derinliklerinde de bulunabilirler. Ayrıca, kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşadıklarından, plajlarda ve sahil şeritlerinde de görülebilirler. Eşkina balığı bütün denizlerimizde yaşar. Bu da onu yerli bir balık türü haline getirir.

Eşkina Balığı Vitaminleri

Eşkina balığı, yüksek miktarda protein, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve B12 vitamini içerir. Eşkina balığı iyot, kalsiyum, fosfor, demir ve selenyum gibi değerli besin maddelerine sahiptir. Aynı zamanda A, D, E, B2, B3 ve B12 vitaminlerini içerir.

Eşkina Balığının Faydaları

Eşkina balığı, içeriğindeki zengin besin değerleriyle sağlık açısından birçok fayda sağlamasıyla tanınır. Bu balığın faydalarını inceleyecek olursak;

Omega 3 açısından zengin olan eşkina balığı özellikle gelişim çağındaki çocuklar için yararlı bir balık çeşididir. Omega 3 yağ asitleri kalp sağlığı için önemli olup aynı zamanda trigliserit seviyelerini düşürerek kan basıncını düşürür.

. D vitamini, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir. B12 vitamini ise, kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur ve sinir sistemini korur.

Eşkina balığı doğal bir böbrek taşı düşürücüdür.

Safra kesesini iyileştirir.

Diğer yandan eşkina balığı iltihap giderici bir özelliği sahiptir.

Eşkina balığı, antioksidanlar bakımından da zengindir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, eşkina balığının cildi, özellikle de kollajen üretimini artırarak cilt sağlığına katkıda bulunabilir.

Eşkina balığının tüketimi, balık türlerinin arasında yaygın değildir. Ancak bazı ülkelerde, özellikle de Asya ülkelerinde, eşkina balığı yemeği popülerdir.

Sonuç olarak, eşkina balığı sağlıklı bir besin kaynağıdır ve yüksek besin değeri nedeniyle birçok sağlık faydası sağlar. Omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve B12 vitamini bakımından zengindir ve kalp sağlığından kemik sağlığına kadar birçok farklı sağlık yararı sunar. Ancak, eşkina balığı, ağızlarında bulunan uzun ve sert iğneler nedeniyle avlanması ve tüketimi zor bir balık türüdür.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk