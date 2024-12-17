Birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. Kasım ayı ilk ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler 15 tatilin ne zaman yapılacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu. Peki, 2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman?