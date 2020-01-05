Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Sömestr tatili yaklaşıyor. Şimdi birçok aile tatilde çocukları ile birlikte kış tatili yapma telaşında. Ancak son yıllarda özellikle ailelerin çocukların kayak merakı veya karlarla kaplı alanda mutlu günler geçirmek için kayak otellerine ilgi duyması sonucunda talep de fiyatlar da artmış durumda. Diğer seçenek yurtdışı ancak döviz kurundaki artış nedeniyle bu seçenek oldukça pahalı hale gelmiş durumda. 4 kişilik bir ailenin 5 günlük yurtdışı sömestr tatilinin maliyeti 30 bin liradan başlıyor. İsviçre gibi pahalı yerlere gitmek isterseniz 100 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

35 BİN LİRAYA 5 GÜN

Türkiye'de ise kayak otelleri 7.500 liradan başlıyor. Kartalkaya ve Uludağ'da oda tipine göre 35 bin liraya kadar çıkıyor. 4 kişilik bir ailenin 5 günlük konaklamaya hangi tatil yöresinde ne kadar ödeme yapacağını sizler için araştırdık ve aşağıda yayınlıyoruz. Tabii ki fiyatlar çok değişken. Özellikle otellerin kalitesi fiyatları belirliyor. Ancak görebildiğimiz kadarıyla Uludağ ve Kartalkaya diğer bölgelerden daha pahalı. Buralarda iyi bir otelde iyi bir odada kalmak istiyorsanız 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak ortalama maliyet yine de 17 bin lira civarında. Erciyes, Sarıkamış ve Erzurum'da fiyatlar biraz daha ucuz. Kartepe en ucuz seçenek olarak duruyor. Tabii otel odasını eğer lüks seçerseniz bu avantaj da ortadan kalkıyor. Aile odaları yüzde 30 civarında daha pahalı.

FARKLI BİR SEÇENEK

İlla kar aramıyorsanız Antalya otelleri şu sıralar uygun, 5 gecelik iyi bir otelde 9 bin lira düzeyinde. Termal oteller ise 5 bin 500 ile 9 bin lira arasında. Daha ucuz bir seçenek daha var. Bolu, Abant, Kartalkaya, Sapanca, Uludağ ve Kartepe'de günlük bin liraya kiralayabileceğiniz dağ evleri mevcut. 2 aile rahatlıkla kalabiliyor. Kardeşiniz veya iyi anlaştığınız aile dostunuzla birlikte dağ evini paylaşırsanız tatilin size maliyeti 500 TL yemeklik malzeme ile birlikte günlük sadece bin TL'de kalabilir. 5 günlük maliyet 5 bin lira olabilir. Üstelik bu evler kar altında olduğu için rüya gibi keyifli bir tatil yaşayabilirsiniz. Tabii ya yemek yapmayı sevmeniz veya sırayla yapmayı kabul etmeniz gerekebilir. Diğer yandan eğer çocuklarınızın kayak isteği varsa bunu kaldığınız yerlere yakın otellerin pistlerinden yararlanarak yapabilirsiniz. Bunun için de çocuk başına günlük 500 lirayı eklemeyi unutmayın.

HANGİ TATİL YÖNESİNDE OTEL FİYATLARI NE KADAR?

Uludağ 17.300

Kartalkaya (TP) 16.650

Kartepe 7.320

Sarıkamış 12.000

Erzurum 15.600

Erciyes 10.300

Afyon Termal 8.400

Antalya Belek 9.800

Yalova Termal 5.700

*Fiyatlar her tatil beldesinde ve otelde ortalama olarak alınmıştır.