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        SOLOTÜRK Antalya uçuş gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? SOLOTÜRK Antalya uçuşu programı

        Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu geçekleştirdi. SOLOTÜRK tarafından yapılan paylaşıma göre, SOLOTÜRK ekibi birkaç gün daha Antalya'da uçuş gerçekleştirecek. İşte, SOLOTÜRK Antalya gösteri uçuşu programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:35
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        • 1

          Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili'nde yapılan gösteri sonrası, vatandaşlar SOLOTÜRK gösteri tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, SOLOTÜRK Antalya gösteri uçuşu tarihleri...

        • 2

          SOLOTÜRK EĞİTİM UÇUŞLARI NEREDE VE NE ZAMAN?

          SOLOTÜRK, 22-30 Ocak 2025 tarihlerinde Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştireceğini açıklamıştı.

          Öğlen saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk Gösteri Ekibine ait 2 adet F-16 uçağı Ksonyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk Gösteri Ekibine ait 2 adet F-16 uçağı Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar SoloTürk'ün Antalya semalarında ki uçuşunu cep telefonları ile kayda aldı.

        • 3

          SOLOTÜRK PAYLAŞTI

          SOLOTÜRK'ten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

          SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya’da eğitim uçuşları icra edecektir. Uçuşlarımızın gün ve saatleri için takipte kalınız...

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