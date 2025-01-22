SOLOTÜRK EĞİTİM UÇUŞLARI NEREDE VE NE ZAMAN?

SOLOTÜRK, 22-30 Ocak 2025 tarihlerinde Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Öğlen saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk Gösteri Ekibine ait 2 adet F-16 uçağı Ksonyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk Gösteri Ekibine ait 2 adet F-16 uçağı Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar SoloTürk'ün Antalya semalarında ki uçuşunu cep telefonları ile kayda aldı.