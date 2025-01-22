SOLOTÜRK Antalya uçuş gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? SOLOTÜRK Antalya uçuşu programı
Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu geçekleştirdi. SOLOTÜRK tarafından yapılan paylaşıma göre, SOLOTÜRK ekibi birkaç gün daha Antalya'da uçuş gerçekleştirecek. İşte, SOLOTÜRK Antalya gösteri uçuşu programı...
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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili'nde yapılan gösteri sonrası, vatandaşlar SOLOTÜRK gösteri tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, SOLOTÜRK Antalya gösteri uçuşu tarihleri...
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SOLOTÜRK EĞİTİM UÇUŞLARI NEREDE VE NE ZAMAN?
SOLOTÜRK, 22-30 Ocak 2025 tarihlerinde Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştireceğini açıklamıştı.
Öğlen saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk Gösteri Ekibine ait 2 adet F-16 uçağı Ksonyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk Gösteri Ekibine ait 2 adet F-16 uçağı Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar SoloTürk'ün Antalya semalarında ki uçuşunu cep telefonları ile kayda aldı.
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SOLOTÜRK PAYLAŞTI
SOLOTÜRK'ten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya’da eğitim uçuşları icra edecektir. Uçuşlarımızın gün ve saatleri için takipte kalınız...