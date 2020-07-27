Keskin oluşan ağrı, karıncalanma ve uyuşma şeklinde hissedilen ve kademeli olarak gelişen ağrı oluşumlarıdır. Sol kolun uyuşması hayati tehlike yaratan bir durumun göstergesi değildir. Ancak sürekli devam eden uyuşmalar kalp krizinin belirtileri olabilmektedir. Sol kolda uyuşma meydana gelmesi iki nedenden dolayı oluşabilmektedir. Bunlar; koldaki sinirlere yapılan baskı ve kan dolaşımının zayıf olması şeklindedir.

Sol kol uyuşmasının bilinen diğer nedenleri ise şu şekilde görülmektedir.

Sinirin hasar görmesi ve sıkışması ; uyuşmaların görülmesinin arkasındaki başlıca neden, sol kolun üstüne yatılması veya zorlanması sonucu meydana gelen sinir sıkışmaları sonucu olmaktadır. Sinir sıkışmaları genellikle diyabet hastalarında oldukça fazla meydana gelmektedir.

; uyuşmaların görülmesinin arkasındaki başlıca neden, sol kolun üstüne yatılması veya zorlanması sonucu meydana gelen sinir sıkışmaları sonucu olmaktadır. Sinir sıkışmaları genellikle diyabet hastalarında oldukça fazla meydana gelmektedir. Kan dolaşımında bozukluk ; vücudun her noktasına yeteri kadar kan gitmemesinden kaynaklı dolaşım bozuklukları sonucu kollarda ve ellerde uyuşmalar ve karıncalanmalar görülebilmektedir.

; vücudun her noktasına yeteri kadar kan gitmemesinden kaynaklı dolaşım bozuklukları sonucu kollarda ve ellerde uyuşmalar ve karıncalanmalar görülebilmektedir. Aşırı sigara ve alkol kullanımı ; uzun süre kullanılan kötü alışkanlıklar bir süre sonra sinir hasarlarına ve his kayıplarına neden olabilmektedir.

; uzun süre kullanılan kötü alışkanlıklar bir süre sonra sinir hasarlarına ve his kayıplarına neden olabilmektedir. Vitamin eksiklikleri ; vücuttaki B vitamini eksikliği karıncalanmalar ve uyuşmalara neden olmaktadır.

; vücuttaki B vitamini eksikliği karıncalanmalar ve uyuşmalara neden olmaktadır. Kırıkların olması ; elde, bilekte, kolda ve parmaklarda meydana gelen kırıklar bir süre uyuşmalara neden olabilmektedir.

; elde, bilekte, kolda ve parmaklarda meydana gelen kırıklar bir süre uyuşmalara neden olabilmektedir. Brakial Pleksus yaralanması ; omurgadan gelen sinyalleri ileten sinir ağında oluşan gerginlikler ve yırtılmalar kollarda uyuşmalara ve his kayıplarına neden olabilmektedir.

; omurgadan gelen sinyalleri ileten sinir ağında oluşan gerginlikler ve yırtılmalar kollarda uyuşmalara ve his kayıplarına neden olabilmektedir. Raynoud sendromu ; bulunulan ortamda ısının düşük olmasından dolayı parmaklarda soğumalar olabilmektedir. Bu soğumalar kollara kan taşıyan arterlerde daralma meydana getirerek uyuşmalara neden olmaktadır.

; bulunulan ortamda ısının düşük olmasından dolayı parmaklarda soğumalar olabilmektedir. Bu soğumalar kollara kan taşıyan arterlerde daralma meydana getirerek uyuşmalara neden olmaktadır. Kas çekilmesi; ağır bir şey taşırken aniden kasın güçsüzleşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu durum uyuşmalara neden olmaktadır.

Sol kol uyuşmalarının tedavisi ise; düzenli egzersizler yaparak, sıcak kompres uygulayarak, balık tüketerek, gerekli vitaminlerden yeterli düzeyde alarak, istirahat ederek ve alkol ile sigara kullanımı azaltarak yapılabilmektedir.