Keskin oluşan ağrı, karıncalanma ve uyuşma şeklinde hissedilen ve kademeli olarak gelişen ağrı oluşumlarıdır. Sol kolun uyuşması hayati tehlike yaratan bir durumun göstergesi değildir. Ancak sürekli devam eden uyuşmalar kalp krizinin belirtileri olabilmektedir. Sol kolda uyuşma meydana gelmesi iki nedenden dolayı oluşabilmektedir. Bunlar; koldaki sinirlere yapılan baskı ve kan dolaşımının zayıf olması şeklindedir.
Sol kol uyuşmasının bilinen diğer nedenleri ise şu şekilde görülmektedir.
- Sinirin hasar görmesi ve sıkışması; uyuşmaların görülmesinin arkasındaki başlıca neden, sol kolun üstüne yatılması veya zorlanması sonucu meydana gelen sinir sıkışmaları sonucu olmaktadır. Sinir sıkışmaları genellikle diyabet hastalarında oldukça fazla meydana gelmektedir.
- Kan dolaşımında bozukluk; vücudun her noktasına yeteri kadar kan gitmemesinden kaynaklı dolaşım bozuklukları sonucu kollarda ve ellerde uyuşmalar ve karıncalanmalar görülebilmektedir.
- Aşırı sigara ve alkol kullanımı; uzun süre kullanılan kötü alışkanlıklar bir süre sonra sinir hasarlarına ve his kayıplarına neden olabilmektedir.
- Vitamin eksiklikleri; vücuttaki B vitamini eksikliği karıncalanmalar ve uyuşmalara neden olmaktadır.
- Kırıkların olması; elde, bilekte, kolda ve parmaklarda meydana gelen kırıklar bir süre uyuşmalara neden olabilmektedir.
- Brakial Pleksus yaralanması; omurgadan gelen sinyalleri ileten sinir ağında oluşan gerginlikler ve yırtılmalar kollarda uyuşmalara ve his kayıplarına neden olabilmektedir.
- Raynoud sendromu; bulunulan ortamda ısının düşük olmasından dolayı parmaklarda soğumalar olabilmektedir. Bu soğumalar kollara kan taşıyan arterlerde daralma meydana getirerek uyuşmalara neden olmaktadır.
- Kas çekilmesi; ağır bir şey taşırken aniden kasın güçsüzleşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu durum uyuşmalara neden olmaktadır.
Sol kol uyuşmalarının tedavisi ise; düzenli egzersizler yaparak, sıcak kompres uygulayarak, balık tüketerek, gerekli vitaminlerden yeterli düzeyde alarak, istirahat ederek ve alkol ile sigara kullanımı azaltarak yapılabilmektedir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!