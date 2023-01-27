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3 gün 3 gece uyudu! Kadını polis uyandırdı!

Erzurum'da kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Sevim K.'nin yalnız yaşadığı daireye, polis kapıyı çilingire açtırarak girdi. Koltukta uyurken bulunup, polisler tarafından uyandırılan, aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşılan 'Bipolar' hastası Sevim K., şaşkınlık yaşadı

Giriş: 27.01.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
3 gün 3 gece uyudu... Son dakika: 3 gündür haber alınamayan kadını polis uyandırdı! - Güncel haberler
3 gün 3 gece uyudu! Kadını polis uyandırdı!
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DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9´uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi (49) telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı.

KOMŞULARI KAPIYA DEFALARCA VURDU

DHA'da yer alan habere göre yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı.

"3 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ, EVE POLİS GİRSİN"

Sevim K.´den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle kapıyı açması için çilingir çağırdı.

KOLTUKTA UYURKEN BULUNDU

Çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı. Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu.

POLİSLER GÜÇLÜKLE UYANDIRDI

Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı. Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu. Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı.

İLAÇLAR NEDENİYLE 3 GÜN UYUMUŞ

Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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