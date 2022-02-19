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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da şoke eden anlar! Kemerin içinden kılıç çıktı - Güncel Haberler

Şoke eden anlar! Kemerin içinden kılıç çıktı!

Başakşehir'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi

19.02.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da şoke eden anlar! Kemerin içinden kılıç çıktı - Güncel Haberler
Şoke eden anlar! Kemerin içinden kılıç çıktı!
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DHA

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı. Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti.

Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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