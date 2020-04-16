DHA

Sokak sanatının sembol isimlerinden biri olan Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı.

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Banksy´nin son eserinde bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor.

Eserde farelerin aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynadığı, diş macununu sıktığı görüldü. Ünlü sanatçı, paylaşımına "Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor" notunu düştü.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, tüm dünyada yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen bir duvar ressamıdır. Kimliğini hiçbir zaman açıklamayan ressam, duvarlara yaptığı eserlerini, Banksy olarak imzaladığı için dünyada bu isimle tanınır. Duvarlara yaptığı çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar vermektedir.