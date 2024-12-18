Sokak Hayvanları Yönetmeliği maddeleri nelerdir, hayvan sahiplenme ile ilgili neler içeriyor?
Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Yetkili merci olarak yerel yönetimlerin belirlendiği yönetmelikte, hayvan refahını sağlamak ve korumak amacıyla çeşitli kurallar ve yaptırımlar yer alıyor. Evcil hayvan sahipleri için belirli sorumluluklar getirilirken, sokak hayvanları için de bakımları ve korunmalarıyla ilgili detaylı düzenlemelere yer verildi. İşte yönetmeliğin tüm detayları ve maddeleriyle kapsamı...
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, hayvanların korunması ve refahını artırmaya yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Öne çıkan maddeler arasında; evcil hayvanların neden olduğu maddi zararlardan sahiplerinin sorumlu tutulması, evcil hayvanını terk eden kişilere 3 yıl süreyle hayvan sahiplenme yasağı getirilmesi ve sahiplenilebilecek hayvan sayısına yönelik sınırlandırmalar bulunuyor. Ayrıca, yönetmelikte ötanazi uygulamalarına da yer verilirken, bazı yöntemler kesin olarak yasaklandı. İşte, Sokak Hayvanlarının Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin tüm detayları...
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ÖZEL HAYVAN YAŞAM EVLERİ KRİTERLERİ BELİRLENDİ
Bakanlıktan izin alınarak gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulacak ve hayvanların sahiplenerek barındırılacağı "özel hayvan yaşam evleri" tanımlanarak özellikleri tespit edildi.
Hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve özel hayvan yaşam evlerinde 6 aylıktan küçük hayvanlar ile küçük ırklar 8 metrekare, büyük ırk hayvanlar ise 10 metrekarelik alanlardan daha küçük yerlerde tutulamayacak.
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YETKİLİ MERCİLER BELEDİYELER
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerinin uygulanması kapsamında, sahipsiz hayvan popülasyonunun sorun yarattığına yönelik kararı alacak yetkili merci olarak belediye meclisleri görevlendirildi.
Yerel yönetimler, sahipsiz köpekleri toplamakla, bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara kanun hükümlerini uygulamakla ve uygun hayvanların sahiplendirme işlemlerini yapmakla görevlendirildi.
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SOKAĞA BIRAKMA DÖNEMİ BİTİYOR
Herhangi bir nedenle sahiplendiği hayvana bakamayacak olan vatandaşlar, bunları sokağa bırakmak yerine bakım şartları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş barınaklara bırakacak.
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YEREL YÖNETİMLERE BÜTÇE ZORUNLULUĞU
Ağustos ayında yapılan kanun değişikliğiyle, nüfusu 25 binin üstünde olan yerel yönetimler, bütçelerinin binde 5'ini, büyükşehirler ise binde 3'ünü sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonuna ayırmakla görevlendirilmişti.
Yönetmelik kapsamında, yerel yönetimler, hayvan bakımevinin ve doğal yaşam alanlarının kapasitelerinin ildeki sahipsiz köpek sayısına kıyasla yeterli olduğuna il hayvanları koruma kurulunca karar verilinceye kadar, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımına veya mevcutlarının kapasitesini artırmaya harcamakla yükümlü tutuldu.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili işlemlerde, "yerel yönetim" kavramına açıklık getirilerek il özel idareleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, diğer ilçe ve belde belediyelerinin görevli olduğu belirtildi.
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SAHİPLENİLEBİLECEK EVCİL HAYVAN SAYISINA SINIR GETİRİLDİ
Bu kapsamda kişiler, hayvanlarının insanlara, diğer canlılara ve çevreye olası zararlarını önlemek ve gerekli tedbirler almalarına rağmen gerçekleşen zararları tazmin etmekle yükümlü tutuldu.
Kişiler, hayvan bakımevlerinden il hayvanları koruma kurullarının belirlediği sayıda hayvan sahiplenebilecek.
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EVCİL HAYVANINA BAKAMAYAN KİŞİLERE YAPTIRIM
Sahiplendiği hayvanı terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananlar, aynı takvim yılı içerisinde birden fazla hayvanını kaybedenler ile hayvanını aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez kaybedenler, 3 yıl süreyle bakımevlerinden hayvan sahiplenemeyecek.
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ÖTANAZİ YÖNTEMİ DE DÜZENLEMEDE YER ALDI
Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte "Hayvanların Ötanazisi ile İlgili Usul ve Esaslar" bölümü de yer aldı. "Ötanazi yöntemi" başlıklı bölümde, "5199 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ötanazi işlemleri en az acı veren ilaçlarla, veteriner hekim tarafından uygun görülen bir yöntemle ve anestezi dozu verilmek suretiyle gerçekleştirilir" denildi.
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BAZI ÖTANAZİ YÖNTEMLERİ YASAKLANDI
"Yasaklanan ötanazi yöntemleri" kısmında da, "Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ötanazi ile ilgili yasaklanan yöntemler şunlardır: 25'inci maddedeki etkileri sağlasa bile dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı yöntemi. Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikli öldürme yöntemi. Veteriner hekim tarafından gerekli görülmedikçe ateşli silahlarla öldürme yöntemi. Derin anestezi kullanılmasına rağmen ölümün gerçekleşmemesi durumunda hayvanın boğulmasına veya nefessiz kalmasına neden olacak yöntemler."
Ayrıca "Ölen hayvanların bertarafı" bölümünde de "Ötanazi işleminden sorumlu kişi, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olduktan sonra hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmekle yükümlüdür. Ölen veya ötanazi uygulanan hayvanlar 5996 sayılı Kanun veya 2872 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilir." denildi.
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