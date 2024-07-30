Sokak hayvanları kanunu teklifinde son durum

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, teklifin çözüme dönük yönünün bulunmadığını savundu.

"Hayvanların uyutulmasının insani olmadığını" ifade eden Doğan, sorunun çözümü için yeni bir mekanizma kurulması gerektiğini dile getirdi.

Doğan, hayvanlar için yaşam alanlarının oluşturulmasını, kötü muamelede cezaların artırılmasını isteyerek, "Yapılması gereken teklifi inada bindirip Genel Kuruldan geçirmek değil yeniden gözden geçirmektir." dedi.

TEKLİFİN MİLLETVEKİLLERİNCE HAZIRLANMADIĞINI SAVUNDU

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, teklifin milletvekillerince hazırlanmadığını savundu.

Milletvekillerinin fonksiyonsuz hale getirildiğini söyleyen Poyraz, teklifin gündem değiştirme manevralarından birisi olduğunu öne sürdü.

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Poyraz, devletin hayvanseverlerle barınak projesi yapmasının, sahipsiz hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilmesinin çözümler arasında yer aldığını, iktidarın aklına bu çözümlerin gelmediğini belirtti.

"SORUNU GİDERMEK YERİNE HEPSİNİ ÖLDÜRELİM DİYORSUNUZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, teklifin meşru olmadığını savundu.

Yaşanan çok sayıda soruna rağmen iktidarın sahipsiz hayvanlarla ilgili teklifi TBMM'ye sunduğunu dile getiren Koçyiğit, "Bu ülkenin büyük bir sokak köpeği sorunu varmış gibi teklifi hazırladınız. Bu teklifi hazırlarken ilgili kurumlara, muhalefet milletvekillerine sordunuz mu? Hayır." ifadelerini kullandı. Koçyiğit, iktidarın hayvanları barınağa kapatmak istediğini söyledi.

Barınakların hayvanlar için doğal yaşam alanı olmadığını, vatandaşlarla hayvanların yıllarca aynı yaşam alanını paylaştığını belirten Koçyiğit, "Sorunu gidermek yerine 'Hepsini öldürelim' diyorsunuz." şeklinde konuştu.

"HER ÇOCUK GÜVENDE OLSUN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, teklifin komisyondaki görüşmelerinde iktidarın sessiz kaldığını kaydetti.

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İktidarın veteriner hekimlerin önerilerini dinlemediğini ifade eden Göl, "Bu teklifle hayvanlar katledilecek, çocuklar korunmayacak, muhalefet belediyelerinde cadı avı yapılacak. Biz, bu ülkede hiçbir hayvan boş yere öldürülmesin, her çocuk güvende olsun diye mücadele ediyoruz. Belediyelerle merkezi hükümet, işbirliği içerisinde sorunu çözsün diye uğraşıyoruz." dedi.

Gökçe Gökçen Göl, teklifin vatandaşlarla belediyeleri karşı karşıya getireceğini savundu.

Teklifin sorunları çözmeyeceğini söyleyen Göl, iktidarın seçimlerde kazanamadığı belediyelerden intikam almak istediğini iddia etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, konunun insani duygularla düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

İlkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın saldırılarda yaralandığını, Antalya'da 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlatan Söylemez, şunları kaydetti:

"Bizi dinleyen tüm annelere sesleniyorum: Kendi evladınızın başına böyle bir felaket gelseydi ne yapardınız? Bu acıyı yaşayan annelerin sesini duymayacak mıyız? Evladını kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı tarif etmek imkansız. Hiçbir anne, hiçbir baba bir daha böyle acı yaşamamalı. Bu annelerin gözyaşlarına, yürek parçalayan çığlıklarına kayıtsız kalamayız. Başıboş sokak köpekleri, acilen çözülmesi gereken sosyal bir sorun haline gelmiştir. Her şeye muhalif olma çabasını bırakın. Milletimizin bu sorununa duyarsız olmaktan vazgeçin. Komisyon görüşmelerinde, Gazi Meclisimizde milletvekillerine 'katil' diyen terör örgütü savunucularına sesleniyorum: Bir gün olsun, çocuk, kadın, yaşlı, asker, polis, binlerce canımızı katleden terör örgütüne 'katil' diyebildiniz mi? Diyemezsiniz."

Teklifin toplumun tüm kesimleri dinlenerek hazırlandığını dile getiren Söylemez, düzenlemenin amacının insanları ve hayvanları korumak olduğunu belirtti.

Söylemez, zor şartlarda yaşayan hayvanları sokaklardan kurtarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Teklifi desteklemenin herkesin insani görevi olduğunu ifade eden Söylemez, "Evladını kaybeden tüm annelerimize sabır diliyorum. Yeni Tunahanlar, yeni Mahralar olmasın. Türkiye Yüzyılı'nda kuduzdan vefat eden yeni Mustafalar olmasın diye gelin hep birlikte bu sorunu çözelim." şeklinde konuştu.

"BARINAK YAPIMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE YÜZDE 40 ORANINDA DESTEK"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, sahipsiz hayvan sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığının barınak yapımı da dahil olmak üzere yüzde 40 oranında destek sağladığını, yeni teklifte kapsamın biraz daha genişletildiğini söyledi.

Kirişci, TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Teklifin tali komisyonlarda görüşülmediğine ilişkin eleştirileri anımsatan Kirişci, teklifin diğer komisyonlara gönderildiğini, ilgili komisyonların verilen süre içerisinde çalışma yapamayacaklarını gerekçe gösterdiklerini, bu nedenle düzenlemeyi sadece Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüştüklerini kaydetti.

Kirişci, daha önce TBMM araştırma komisyonlarınca hazırlanan raporlardan yararlandıklarını belirtti.

Büyükşehirlere veya nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere sorumluluk yüklenirken merkezi yönetime herhangi bir sorumluluk getirilmediği yönünde eleştiriler yapıldığını anımsatan Kirişci, "Her ilde oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulunda zaten merkezi yönetimin yereldeki temsilcileri yer almaktadır. Dolayısıyla bu katılımcılık ve sorumluluğu paylaşma adına önemlidir." dedi.

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere verdiği desteğe de değinen Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız barınak yapımı da dahil olmak üzere yüzde 40 nispetindeki destekleri bu zamana kadar sağlamıştır. Yeni teklifte kapsam biraz daha genişletiliyor. Burada da ilgili bakanlığımız sorumluluklarını daha fazla gerçekleştirmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

"TASARRUF TEDBİRLERİ YATIRIMLARI ETKİLEMEYECEK"

Barınakların yapımına ilişkin eleştirilere de cevap veren Kirişci, şöyle konuştu:

"2028 yılına kadar sanki yerel yönetim bekleyecek, 31 Aralık 2028 olduğunda barınak yapıp yapmadığı sorgulanacakmış gibi ifadeler kullanılıyor. Bu doğru değil. 2028 gelene kadar dört dönem halinde barınak yapım çalışmaları eksiksiz, aksaksız devam edecek. Ayrıca 'belediyelere bu yükü yüklüyorsunuz ve belediyeler bütçe gelirlerinden bu iş için bir tahsisat yapacak ama siz bir taraftan da tasarruf tedbirlerini gündeme getiriyorsunuz' deniliyor. Tasarruf tedbirleriyle bütçe gelirlerinin bu bahsedilen oranlardaki tahsisatı birbirinden farklı şeyler. Yani burada tahsis edilenlere herhangi bir şekilde bir tasarruf genelgesi, tasarruf tedbirlerinin uygulamasıyla bunu yavaşlatıcı veya bu tür yatırımları önleyici bir adım atılmamış olacak."

AK Parti hükümetleri döneminde hayvan haklarına ilişkin atılan adımları hatırlatan Kirişci, yeni teklifle süreç içerisinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Daha önce çıkarılan kanunda hayvan sahiplerine sorumluluk verildiğini ancak sorumluluk yerine getirilmediğinde yapılacak iş ve işlemler konusunun yetersiz kaldığını ifade eden Kirişci, "Özellikle tatil dönemlerinde sahipli bir hayvanı sahibi sokağa bıraktığında daha sonra tatil bittiğinde o tatil beldesine bırakıp kendi memleketlerine dönenlerin bu uygulamaları artık gerçekleşmemiş olacak. Çünkü böyle bir uygulama karşısında bir takım cezalar olacak. Hepimizin mutlu olacağı ve birbirimize yeniden teşekkür edeceğimiz bir düzenlemeyi inşallah mevzuatımıza kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soru cevabın ardından ikinci bölümde yer alan maddeler üzerinde verilen önergelerin görüşmelerine geçildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.