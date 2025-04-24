Sokağınızda kaç büyük hissedildi? İstanbul depremi hangi sokakta kaç büyüklüğünde oldu?
İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem pek çok il ve ilçede hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Ardından depremin artçıları devam etti. Depremin en çok hissedildiği yerler harita üzerinde görülürken sokak sokak detaya inilebiliyor. Peki Sokağınızda kaç büyük hissedildi? İstanbul depremi hangi sokakta kaç büyüklüğünde oldu?
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde hissedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Sokak sokak depremin büyüklüğü öğrenilebiliyor. Peki sokağınızda kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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SOKAĞINIZDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
İstanbul deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.
SOKAĞINIZDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLDİ? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
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