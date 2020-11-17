Hafta sonu soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 son dakika geli\u015fmeleri, koronavir\u00fcs vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n artmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan merak konusu oldu. Konuyla ilgili \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu dan a\u00e7\u0131klama geldi. SOKA\u011eA \u00c7IKMA YASA\u011eI HAFTA SONU VAR MI? Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan hafta sonu soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 ve 65 ya\u015f \u00fcst\u00fcne getirilen kriterleriyle ilgili \u015fu ifadelerde bulundu: Milletimizden salg\u0131nla m\u00fccadele kararlar\u0131na uymalar\u0131nda daha fazla katk\u0131 ve hassasiyet bekliyoruz. Ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n elbette fark\u0131nday\u0131z. Amac\u0131m\u0131z \u00fclkemizi bir an \u00f6nce bu salg\u0131n illetinden kurtararak t\u00fcm enerjimizi hedeflerimize ula\u015fmaya hasretmektir.Kabine toplant\u0131m\u0131zda yap\u0131lan isti\u015fareler sonucunda yen itedbirleri hayata ge\u00e7irmeye karar verdik. Hafta sonlar\u0131 tedarik ve \u00fcretim szincirleri aksamayacak \u015fekilde 10.00 ile 20.00 aras\u0131 soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131, ara tatilinde e\u011fitim y\u0131lsonuna kadar e\u011fitim online s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecek. 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc \u00e7al\u0131\u015fanlar hari\u00e7 uygulamas\u0131 20 ya\u015f alt\u0131na te\u015fmil edilecek. YASAKLAR SAAT KA\u00c7TA? Yasaklar ak\u015fam saat 20:00 de ba\u015flay\u0131p sabah 10:00 da sona erecek.