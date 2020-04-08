Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Şok'un açılış ve kapanış saatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle değiştirildi.

Pek çok vatandaş, Şok market şubelerinin yeni çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ (KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ)

Şok çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 20.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok'ta öğle molası yoktur.

Şok marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermeye devam eder.

ŞOK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor.

Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla, müşteri iletişim merkezine ise 0212 576 33 00 numarasıyla erişebilirsiniz.