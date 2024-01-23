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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK markette haftanın indirimleri! 24-30 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesinde neler var? - Alışveriş Haberleri

        ŞOK markette haftanın indirimleri! İşte 24-30 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Ocak ayının son haftasına özel olarak hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. 24-30 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğunda otomatik kahve makinesi, kurutma makinesi, kitaplık gibi ürünler yer aldı. İşte 24-30 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:04
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          ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK'ta onlarca ürün 24 Ocak Çarşamba günü itibarıyla satışa sunuluyor. Beyaz eşya çeşitlerinden mobilyalara kadar onlarca farklı ürün 30 Ocak'a kadar raflardaki yerini koruyacak. İşte 24-30 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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