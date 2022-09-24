ŞOK'ta bu hafta; tek, çift kişilik yorgan ve yastık, tek kişilik battaniye, yumak renk ve çeşitleri, kadın/erkek terlik, çok amaçlı beyaz raf, gri asude köşe koltuk takımı, sabit 4 kişilik mutfak masası ve daha birçok ürün alıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu tam liste...