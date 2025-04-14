ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 16-22 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 Nisan'dan itibaren termos 299 TL, katlanır piknik seti 399 TL, piknik sepeti 299 TL'den satışa çıkacak. Valiz ihtiyacı olanlar için ise büyük boy valiz 799 TL, orta boy valiz 699 TL, XLk kamp sandalyesi 699 TL'den satılacak. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri, bisikletler indirimde olacak. İşte 16-22 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA
16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL (2 yıl garantili)
20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL
Voleybol, Futbol, Basketbol Topu 179 TL
Büyük Boy Valiz 799 TL
Orta Boy Valiz 699 TL
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Kabin Boy Valiz 599 TL
Plaj Havlusu 149 TL
Peştemal 139 TL
Plaj Çantası 199 TL
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