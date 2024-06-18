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        Haberler Bilgi Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu 12-18 Haziran indirim listesi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var? İndirimli tam liste

        ŞOK 12-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta akülü araba, çocuk bisikleti, klima çeşitleri, dekoratif mobilya ürünleri indirimde yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi 12-18 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:17
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 12-18 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimler aşağıda yer alıyor. İşte ŞOK aktüel indirim listesi

        • 2

          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

          Sinbo Vantilatör 599 TL
          Petrix Sensörlü Bahçe Lambası 499 TL

        • 3

          Petrix Solar Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası 199 TL

          Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 139 TL

          Petrix Solar Mum Efektli Meşale 149 TL

          Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL

          Petrix Solar Firefly Led Bahçe Aydınlatma 159 TL

          Petrix Mor Işık Sinek Öldürücü 169 TL

          Lucca Ekmeklik 99,95 TL

          Metal Narenciye Sııkacağı 99,95 TL

          Junin Mutfak Lavabo Temizlik Seti 129 TL

          Petrix Metal Usb Fan 109 TL

        • 4

          Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL

          Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL

        • 5

          Sandalye Minderi 40x40 cm 44,95 TL

          Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL

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