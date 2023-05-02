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ŞOK aktüel ürünler 3 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler listesinde neler var?

ŞOK 3-9 Mayıs 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK marketlerde bu hafta satışa çıkacak ürünler alışverişseverlerin gündeminde. Mayıs ayının ilk haftasına özel ŞOK çarşamba fırsatları belli oldu. Bu haftaki ŞOK katalog indirimli ürünlerinde elektrikli scooter, robot süpürge, akıllı saat gibi ürünler ön plana çıkıyor. İşte ŞOK 3-9 Mayıs 2023 aktüel kataloğu...

Giriş: 02.05.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günü satışa çıkan aktüel ürünlerde bu hafta; gıdadan teknolojik aletlere, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte 3-9 Mayıs 2023 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

    ŞOK 3-9 MAYIS 2023 AKTÜEL KATALOĞU 

    Thermostell 304 Paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL

    Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL

    Krep ve PopCorn Makinesi 239,90 TL

    Çaydanlık Aile Boyu 399,90 TL

    Diamond Digestive Kahve Yanı Bardağı 6’lı 119,90 TL

    Borcam Tencere 99,95 TL

  • Kadın Pijama Takımı 199,90 TL

    Spor Tayt 49,95 TL

    Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499,90 TL

    Dantelli Bralet 89,95 TL

    Çok Amaçlı Şeffaf Çanta Büyük Boy 34,95 TL

    2’li Banyo Havlusu Takımı 99,95 TL

  • Lio Biberli Yeşil Zeytin 26,90 TL

    Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 54,95 TL

    Anadolu Mutfağo İthal Pilavlık Pirinç 17 TL

    Pınar Şölen Sucuk Isıl İşlem /Namet Kangal Sucuk Isıl İşlem 79,90 TL

    Damla Kurabiye 24 TL

  • Pötibör Bisküvi 39,90 TL

    Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 18,90 TL

    Çokoturta Vişneli 19,90 TL

    Dankek Tart Kek Portakallı 19,90 TL

    Dankek Donut Marshmallowlu Kek 19,90 TL

    Olala Sufle Kek Cappucino 10,90 TL

  • Bebeland Bebek Bezi 164,95 TL

    Pantene Şampuan Çeşitleri 38,50 TL

    Neutrogena Bakım Kremi 39,90 TL

    Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel 44,90 TL

    Neutrogena Yüz Temizleme Köpüğü 39,90 TL

    Silen 32’li Tuvalet Kağıdı 64,90 TL

  • Full Ortopedik Economic Bamboo Sünger Çift Kişilik Yatak 1269 TL

    3 Kapaklı Tek Çekmeceli Gardırop 1999 TL

    Kapaklı TV Sehpası 499,90 TL

    Çamaşır Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899,90 TL

    4 Çekmeceli Şifonyer 1299 TL

  • 40 KM'ye kadar menzilli elektrikli scooter 15999 TL

    Hifree Massage Gun 1179 TL

    Akıllı Robot Süperge ve Paspas 6499 TL

    Akıllı Saat 729 TL

    18 KM'ye kadar menzilli elektrikli scooter 9899 TL

    28 KM'ye kadar menzilli elektrikli scooter 11899 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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