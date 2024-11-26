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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 26 Kasım 2024: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler 26 Kasım 2024: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimli?

        Haftanın ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK katalog bu hafta da avantajlı indirimli ürünlerle raflarda ve online alışveriş sitesinde satışa sunulacak. ŞOK yeni hafta ile elektronik ev aletlerinden, kişisel bakım ürünlerine, mutfak ürünlerinden ev tekstiline pek çok şey alışveriş severlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:58
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          Bugün ŞOK yeni ürünler kataloğu ile 26 Kasım indirimli fiyat listesi araştırılıyor. ŞOK kataloğunda yer alan Çarşamba günü yepyeni ürünler listesi, uygun fiyatlarda market raflarında ve internet üzerinden satışa sunuldu. İşte ŞOK aktüel kataloğu tamamı

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