ŞOK zincir marketlerde bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK kataloğunda bu hafta elektronik aletlerden gıda malzemelerine kadar pek çok farklı üründe indirimde yer alıyor. İşte 6-12 Mart 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri...

6-12 MART 2024 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 48,50 TL

Mis Örgü/ Dil Peyniri Tam Yağlı - 57,90 TL

Superfresh Pizza King - 119,90 TL

Eti Paykek Şekli Şahane - 39,90 TL

Beypazarı Maden Suyu - 24,50 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 5 kg - 179 TL

Mis UHT Süt Yağsız - 18,90 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir - 77,50 TL

Pepsi Cola - 24,50 TL