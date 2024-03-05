ŞOK 6-12 Mart 2024 kataloğu çıktı! Bu haftaki ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. ŞOK marketlerde mart ayına özel stoklarla sınırlı indirimler dikkat çekti. ŞOK kataloğunda bu hafta oyun konsolu öne çıkıyor. 6-12 Mart 2024 tarihleri arasında ŞOK'ta temel gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden atıştırmalıklara kadar pek çok üründe indirim bulunuyor. İşte ŞOK 6 Mart 2024 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...
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ŞOK zincir marketlerde bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK kataloğunda bu hafta elektronik aletlerden gıda malzemelerine kadar pek çok farklı üründe indirimde yer alıyor. İşte 6-12 Mart 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri...
6-12 MART 2024 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 48,50 TL
Mis Örgü/ Dil Peyniri Tam Yağlı - 57,90 TL
Superfresh Pizza King - 119,90 TL
Eti Paykek Şekli Şahane - 39,90 TL
Beypazarı Maden Suyu - 24,50 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 5 kg - 179 TL
Mis UHT Süt Yağsız - 18,90 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir - 77,50 TL
Pepsi Cola - 24,50 TL
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Mon Amour Nude Oje Çeşitleri - 25,50 TL
Mon Amour Dudak Bakım Yağı - 39,90 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu - 74,95 TL
Afrika Menekşesi - 59,90 TL
Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi - 52,25 TL
Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan - 98,75 TL
Ontime 3 Boyutlu Tarak Çeşitleri - 34,90 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti - 349,90 TL
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Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set - 5.999 TL
Simfer Midi Fırın - 1.499 TL
Sinbo Çay Makinesi - 699 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi - 1.199 TL
Sprey Yağdanlık - 59,95 TL
Kahve Rafı ve Çerçeve Seti - 299 TL
Pvc Masa Örtüsü - 84,95 TL
Yer Sofrası - 349 TL
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Esse Granit Efektli Döküm Tava 2’li Set - 499 TL
Esse Granit Efektli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava - 399 TL
Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı - 1.199 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık - 599 TL
3’lü Cam Kupa - 59,95 TL
6’lı Porsiyonluk Güveç Kabı Sırlı - 64,95 TL
Üçgen Plastik Kilitli Saklama Kabı 3’lü - 89,95 TL
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Philips AUT3060/62 Pompasız Su Arıtma Cihazı - 3.959 TL
Philips Hava Temizleme Cihazı - 5.999 TL
PS5 Digital Edition Oyun Konsol+Dualsense Çift Kol - 24.799 TL
Xiaomi Redmi 12 128 Gb 8 GB - 7.599 TL
Oppo A16 Cep Telefonu - 5.799 TL
Samsung WD90TA046BE1AH 9/6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi - 25.999 TL
Altus AL 355 B Çift Kapılı Buzdolabı - 14.299 TL
Hoover HLE C9LG-17 9 KG Kurutma Makinesi - 11.499 TL
Hoover Hw 210AMBS/1-17 Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi - 14.299 TL
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Practico Cosmo XS 10 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Sonomo Renk - 999 TL
Practico Swiss Sonomo Gövde 9 Sepetli Çok Amaçlı Dolap - 1.599 TL
Practico Bali 4 Gözlü Çok Amaçlı Dolap&Kitaplık - 749 TL
Practico Savona Çalışma Masası 249 TL
Practico Vega Dekoratif Duvar Rafı - 199 TL
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