Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.945,10 %0,42
        DOLAR 31,6346 %0,19
        EURO 34,3805 %0,21
        ALTIN 2.162,66 %0,64
        FAİZ 47,67 %1,25
        GÜMÜŞ GRAM 24,37 %0,38
        BITCOIN 66.594,00 %-1,33
        GBP/TRY 40,1578 %0,12
        EUR/USD 1,0853 %-0,03
        BRENT 82,64 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 3.535,95 %0,64
        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK 6-12 Mart 2024 kataloğu: Oyun konsolu geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler ve güncel fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        ŞOK 6-12 Mart 2024 kataloğu çıktı! Bu haftaki ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

        ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. ŞOK marketlerde mart ayına özel stoklarla sınırlı indirimler dikkat çekti. ŞOK kataloğunda bu hafta oyun konsolu öne çıkıyor. 6-12 Mart 2024 tarihleri arasında ŞOK'ta temel gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden atıştırmalıklara kadar pek çok üründe indirim bulunuyor. İşte ŞOK 6 Mart 2024 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK zincir marketlerde bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK kataloğunda bu hafta elektronik aletlerden gıda malzemelerine kadar pek çok farklı üründe indirimde yer alıyor. İşte 6-12 Mart 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri...

          6-12 MART 2024 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 48,50 TL

          Mis Örgü/ Dil Peyniri Tam Yağlı - 57,90 TL

          Superfresh Pizza King - 119,90 TL

          Eti Paykek Şekli Şahane - 39,90 TL

          Beypazarı Maden Suyu - 24,50 TL

          Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 5 kg - 179 TL

          Mis UHT Süt Yağsız - 18,90 TL

          İçim Tam Yağlı Süzme Peynir - 77,50 TL

          Pepsi Cola - 24,50 TL

        • 2

          Mon Amour Nude Oje Çeşitleri - 25,50 TL

          Mon Amour Dudak Bakım Yağı - 39,90 TL

          Garnier Makyaj Temizleme Suyu - 74,95 TL

          Afrika Menekşesi - 59,90 TL

          Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi - 52,25 TL

          Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan - 98,75 TL

          Ontime 3 Boyutlu Tarak Çeşitleri - 34,90 TL

          Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti - 349,90 TL

        • 3

          Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set - 5.999 TL

          Simfer Midi Fırın - 1.499 TL

          Sinbo Çay Makinesi - 699 TL

          Homend Toastbuster Tost Makinesi - 1.199 TL

          Sprey Yağdanlık - 59,95 TL

          Kahve Rafı ve Çerçeve Seti - 299 TL

          Pvc Masa Örtüsü - 84,95 TL

          Yer Sofrası - 349 TL

        • 4

          Esse Granit Efektli Döküm Tava 2’li Set - 499 TL

          Esse Granit Efektli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava - 399 TL

          Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı - 1.199 TL

          Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık - 599 TL

          3’lü Cam Kupa - 59,95 TL

          6’lı Porsiyonluk Güveç Kabı Sırlı - 64,95 TL

          Üçgen Plastik Kilitli Saklama Kabı 3’lü - 89,95 TL

        • 5

          Philips AUT3060/62 Pompasız Su Arıtma Cihazı - 3.959 TL

          Philips Hava Temizleme Cihazı - 5.999 TL

          PS5 Digital Edition Oyun Konsol+Dualsense Çift Kol - 24.799 TL

          Xiaomi Redmi 12 128 Gb 8 GB - 7.599 TL

          Oppo A16 Cep Telefonu - 5.799 TL

          Samsung WD90TA046BE1AH 9/6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi - 25.999 TL

          Altus AL 355 B Çift Kapılı Buzdolabı - 14.299 TL

          Hoover HLE C9LG-17 9 KG Kurutma Makinesi - 11.499 TL

          Hoover Hw 210AMBS/1-17 Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi - 14.299 TL

        • 6

          Practico Cosmo XS 10 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Sonomo Renk - 999 TL

          Practico Swiss Sonomo Gövde 9 Sepetli Çok Amaçlı Dolap - 1.599 TL

          Practico Bali 4 Gözlü Çok Amaçlı Dolap&Kitaplık - 749 TL

          Practico Savona Çalışma Masası 249 TL

          Practico Vega Dekoratif Duvar Rafı - 199 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Habertürk Anasayfa