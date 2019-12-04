04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bugün uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
Bingo 8kg Toz Çamaşır Deterjanı 37,90 TL
Dixi Yaban Gülü Yüzey Temizleyicisi 10,90 TL
Pril 4kg Bulaşık Sıvısı 18,90 TL
Bref Power Aktiv 2’li WC Blok 9,90 TL
Sleepy Jumbo Bebek Bezi çeşitleri 69,95 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4,95 TL
Dermokil Krem çeşitleri 7,95 TL
Vaseline Original 10,43 TL
Finish Hepsi Bir Arada 30’lu Tablet 25 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL
Cafe Crown Latte 12,95 TL
Probis Sandviç Bisküvi 4,95 TL
Ülker Piko 5 çeşitleri 2 TL
Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL
Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL
Bambu Nano Yastık 49,90 TL
Kadın / Erkek / Çocuk Kar Eldiveni çeşitleri 29,90 TL
Erkek Atkı 9,99 TL
Kadın Bere çeşitleri 9,99 TL
Erkek Bere çeşitleri 9,99 TL
Çocuk Bere çeşitleri 9,99 TL
Erkek Şönil Balıkçı Bere 5,99 TL
Kadın Pijama Takımı 39,90 TL
Çocuk Pijama Takımı 29,90 TL
Kadın Termal Tayt 14,95 TL
Erkek Pijama Altı 19,95 TL
Kadın Panço 17,95 TL
Termo tabanlı MaxFlex Erkek Bot 45 TL
Gezer Desenli Kadın Terlik çeşitleri 11,95 TL
Erkek Panduf 16,95 TL
Kadın Ev Patiği 7,99 TL
Farklı renklerde Kadın Bambu Ev Patiği 4,99 TL
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