Soğuk ve rüzgarlı havaya dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

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Kalp krizi, 'koroner arterlerin tıkanması ya da aşırı daralması sonucu kalp kasına giden kan akışının durması' olarak tanımlanırken, ülkemizde ölümlerin yüzde 33,4'ü kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Karabulut, erkeklerde daha sık görülse de, 'Kalp hastalığı erkek hastalığıdır' bilgisinin doğru olmadığını belirtti. Kadınlarda koroner kalp hastalığının meme kanseri ve diğer hastalıklardan daha sık görüldüğünü ve erkeklerde olduğu gibi bir numaralı ölüm nedeni olduğunu söyleyen Karabulut, hatta ilk kalp krizinde ölüm riskinin, kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

HATALI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT!

Kalp krizine yol açan etkenlerin bazılarının değiştirilebilir, bazılarının ise değiştirilemez risk faktörleri olarak değerlendirildiğini kaydeden Karabulut, sözlerine şöyle devam etti: "Genetik yatkınlık, cinsiyet, ileri yaş, diyabet ve stres' değiştirilemeyen risk faktörlerinin başında geliyor. Diyabet hastaları sadece koroner kalp hastalığı değil felç, kalp krizi ve ani ölüm açısından da daha riskli grupta yer alıyor. Yaş ilerledikçe risk artıyor, ancak sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, sigara ile alkol tüketimi ve yoğun fiziksel aktiviteler günümüzde ani kalp krizinin erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca yapılan çalışmalar yoğun iş temposu ve stresin kalp hastalıklarının gelişimini ve kalp krizini tetiklediğini gösteriyor."

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SOĞUK HAVA KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİYOR

Prof. Dr. Hasan Karabulut, bununla birlikte havaların soğumasının da kalp sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Soğuk ve rüzgarlı hava kalp damarları üzerinde özellikle mevcut olan ve klinik olarak belirti göstermeyen bir damarı daha da daraltarak ve tansiyonu yükseltip kalp hızını artırarak kalp krizini tetikleyebiliyor. Bu nedenle özellikle kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin soğuk havalarda yaşam alışkanlıklarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor."

İLK YAPILMASI GEREKEN SİGARAYI BIRAKMAK

Karabulut, "Değiştirilebilir risk faktörlerine baktığımızda ise 'sigara, hipertansiyon, obezite, kolesterol ve hareketsizlik' göze çarpıyor. Sigara içen kişilerde kalbe giden oksijen azalıyor; kan basıncı, kalp hızı ile kanın pıhtılaşması artıyor. Dolayısıyla kalp damar hastalıklarının azaltılması ve önlenmesinde ekarte edilmesi gereken ilk risk faktörü sigara oluyor. Toplumda hipertansiyonu olan hastaların neredeyse yarısı bundan habersiz oldukları için zaman zaman kan basıncının ölçtürülmesinde fayda olduğu vurgulanıyor, zira hipertansiyon koroner arter hastalığının en önemli risk faktörlerinden biri. Çağımızın önemli hastalıklarından obezitenin tedavi edilmesi ve kan yağlarının, yani kolesterolün düşürülmesi yine kalp krizi riskini azaltıyor. En az bunlar kadar önemli bir risk faktörü de hareketsiz yaşam tarzı olarak kabul ediliyor" diye konuştu.