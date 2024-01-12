Soğuk günlerde desteğiniz: Kış mevsiminde tüketebileceğiniz sebzeler ve yararları

KIRMIZI LAHANA

Ulusal Sağlık Enstitülerine göre kırmızı lahana, bağışıklık fonksiyonu, büyüme ve gelişme gibi süreçler için gerekli bir besin olan B6 ve A vitamin açısından da iyi bir kaynaktır. Ayrıca, antosiyanin gibi bitki bileşiği de içerir.