Soğuk günlerde desteğiniz: Kış mevsiminde tüketebileceğiniz sebzeler ve yararları

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan meta-analizde, diyetinize lif yönünden iyi içeriğe sahip besinleri eklemenin kolon kanserine ve diğer sindirim sorunlarına karşı korunmaya yardımcı olabileceği görülüyor.

Kaynak: Health, London Cardiovascular Society, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Agricultural Research Service(USDA), National Institutes of Health, Cancer Epidemiology, International Journal of Environmental Research and Public Health