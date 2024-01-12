Soğuk günlerde desteğiniz: Kış mevsiminde tüketebileceğiniz sebzeler ve yararları
Turpgiller, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Peki, bu sebzeler hangileri ve sağlığa ne açıdan yararlı? İşte sizin için, kışın vücut direncinizi yükseltecek bazı sebzeler ve yararları...
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Londra Kardiyovasküler Derneği dergisinde yer alan araştırmaya göre, turpgilleri içeren beslenmelerin; kalp hastalığı, kanser gibi hastalıklara bağlı ölüm riskini azalttığı bulunuyor. Peki, bu turpgiller nelerdir ve ne açısından zengindir? İşte, kış mevsiminde tüketebileceğiniz sağlığınıza yararlı bazı sebzeler…
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BROKOLİ
Brokoli en popüler turpgillerden birisidir ve magnezyum, potasyum, B6, C vitamini gibi içeriklere sahiptir. Bu mineraller vücutta güçlü bir antioksidan görevi gören C vitamini ve kan basıncının düzenlenmesi, sinir sistemi fonksiyonu için gerekli bir besin olan potasyum açısından zengindir.
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Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, brokoli doğrandığında ortaya çıkan sülforafan bileşiğinin, kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceği gözlemlendi.
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BRÜKSEL LAHANASI
ABD Tarım Bakanlığı gıda verileri merkezine göre brüksel lahanası; K vitamini, C vitamini, potasyum ve B vitaminleri de dahil olmak üzere etkileyici miktarda besin içerir. Kanser Epidemiyolojisi’nde yayınlanan çalışma, brüksel lahanası ve brokoli gibi sülforafan açısından zengin diyetlerin, pankreas kanseri de dahil olmak üzere birçok kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
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2021 yılında 915 kişiyi kapsayan bu araştırma; haftada 1,5 porsiyondan fazla Brüksel lahanası gibi çiğ turpgillerden sebze tüketen kişilerin, haftada yarım porsiyondan az tüketenlere kıyasla pankreas kanserine yakalanma olasılığının yüzde 40 daha düşük olduğu gözlemlendi.
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KARNABAHAR
C vitamini, K vitamini ve folat dahil olmak üzere çeşitli besin maddelerini içerir. Beslenmede Güncel Gelişmeler adlı dergide 2019 yılında yayınlanan araştırmada, karnabaharda bulunan flavonoidler gibi sağlığa iyi gelen bileşiklerin kaynatma ve buharda pişirmeyle önemli ölçüde azaldığını ve pişmemiş karnabaharın en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu, yani çiğ karnabaharın daha iyi olduğu buldu.
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KIRMIZI LAHANA
Ulusal Sağlık Enstitülerine göre kırmızı lahana, bağışıklık fonksiyonu, büyüme ve gelişme gibi süreçler için gerekli bir besin olan B6 ve A vitamin açısından da iyi bir kaynaktır. Ayrıca, antosiyanin gibi bitki bileşiği de içerir.
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Frontiers adlı dergide yayınlanan ve 16 bin kişinin katıldığı 2023 tarihli araştırmada, lahanada bulunan antosiyaninin kan basıncını düşürerek ve arterlerde yağlı maddelerin birikmesine karşı koruma sağlayarak kalp sağlığına fayda sağladığı bulundu.
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ROKA
Roka, salatalarda yaygın olarak tüketilen yeşil yapraklı, turpgillerden bir sebzedir. Folat, C vitamini ve K vitamini gibi içeriklere sahiptir.
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KIVIRCIK LAHANA (KALE)
Kara lahananın bir türü olan kıvırcık, sindirim sağlığını destekleyen lifle yüklüdür. Bunun yanı sıra kalsiyum, demir, A vitamini, C vitamini ve K vitamini gibi birçok vitamin ve mineral açısından zengindir.
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Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan meta-analizde, diyetinize lif yönünden iyi içeriğe sahip besinleri eklemenin kolon kanserine ve diğer sindirim sorunlarına karşı korunmaya yardımcı olabileceği görülüyor.
Kaynak: Health, London Cardiovascular Society, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Agricultural Research Service(USDA), National Institutes of Health, Cancer Epidemiology, International Journal of Environmental Research and Public Health