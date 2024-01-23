Sofia Vergara: Çocuk istediği için boşandık
Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum" dedi
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Sofia Vergara, kendisi gibi oyuncu olan eşi Joe Manganiello ile sürpriz şekilde yollarını ayırmıştı. 2015'te nikâh masasına oturan ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşanmıştı.
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İkili, ayrılığı "Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" sözleriyle duyurmuştu.
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İspanyol gazetesi El Pais'e konuşan Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı.
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"YAŞLI BİR ANNE OLMAK İSTEMEDİM"
Vergara, "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" dedi.
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"ANNE DEĞİL, BÜYÜKKANNE OLMALIYIM"
Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.