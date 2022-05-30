Sodyum Yüksekliği Nedir, Neden Olur? - Sodyum Yüksekliği (Fazlalığı) Belirtileri ve Tedavisi

Sodyum, tuz olarak adlandırılan bir mineral olarak bilinir. Sinir sisteminin iletiminde ve sıvı dengesinin sağlanmasında sodyum çok önemli bir yere sahiptir. Genel olarak sodyum eksikliği hakkında kişiler bilgi sahibidir ancak sodyum mineralinin yüksek seviyelerde seyretmesi de sağlık için zararlıdır. Eğer kandaki sodyum seviyesi normalin üzerinde olursa hipernatremi adı verilen sorun ortaya çıkar. Bu da vücudun tükettiği su le kaybettiği su arasındaki dengesizliği ifade eder. Peki sodyum yüksekliğinin belirtileri nelerdir? İşte sodyum yüksekliği hakkında bilinmesi gereken her şey.

Sodyum Yüksekliği Nedir?

Vücuttaki sıvı dengesini ve sinir sistemlerinin sağlıklı uyarılmasını sağlayan mineral sodyum mineralidir. Sodyum aynı zamanda vücuttaki tuz miktarını da tanımlar. Bir litre kanda 145 milimol bulunmalıdır. Eğer bu seviyenin üzerinde sodyum bulunursa bu sodyum yüksekliğinin belirtisidir.

Sodyum Yüksekliği Neden Olur?

Sodyum yüksekliğine neden olan farklı etkenler bulunur. Bunlardan en yoğun olanı yetersiz su tüketimidir. Bunun yanı sıra sık idrara çıkma da sodyum yüksekliğinin oluşmasını tetikleyebilir. Aynı zamanda sodyum yüksekliğine sebep olan ilaçların kullanımı da nedenler arasında yer alır.

Sodyum Yüksekliği Belirtileri

Sodyum yüksekliğinin belirtileri sodyum düşüklüğü ile benzerlikler gösterebilir. İşte sodyum yüksekliğinin belirtileri:

Susuzluk hissi artar

Kişi kendini iştahsız hisseder ve az yemek yer

Ağızda kuruluk hissedilir

Kişi kendini yorgun ve halsiz hisseder

Mide bulantısı meydana gelebilir.

İstemsiz bir şekilde kas gerilmeleri meydana gelebilir

Bebeklerde sodyum yüksekliğinin belirtisi ise tiz sesli ağlamadır.

Sodyum yüksekliği hafif belirtilerin yanı sıra ağır belirtilerle de kendini gösterir. Bunlar şu şekildedir:

Bilinç bulanıklığı

Uyku eğiliminde artış

Beyin kanaması

Koma

Sodyum Fazlalığı Neye Yol Açar?

Sodyumun yüksek seviyelerde seyretmesi, vücutta su tutmayı ve kan basıncını arttırmaya yol açar. Bu da yüksek tansiyona sebebiyet verir. Bunun yanı sıra sodyum fazlalığı kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve felç gibi durumlarda da risk taşır. Sodyum yüksekliği aynı zamanda ateş, mide bulantısı, kas gerilmesi, kusma ve solunum sıkıntılarına da yol açabilir.

Bebeklerde Sodyum Fazlalığı

Sodyum fazlalığı sadece yetişkinlerde değil bebeklerde de meydana gelir. Bebeklerde sodyum fazlalığının belirtisi ağlama sırasında sesin tiz bir seviyede çıkmasıdır. Bebeklerdeki sıvı kaybından meydana gelen sodyum fazlalığı ciddi bir problemdir ve böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Böbreklerin yanı sıra beyinsel fonksiyonları da olumsuz etkiler.

Sodyum Yüksekliği Öldürücü Mü?

Sodyum yüksekliği iki farklı şekilde kendini göstermektedir. Hafif seviyede gerçekleşen sodyum yüksekliği sıvı tüketiminin arttırılması ise normal seviyelere getirilebilir. Ancak yüksek düzeylerde sodyum yüksekliği meydana gelirse bu öldürücü sonuçlara yol açabilir. Sodyum fazlalığı vücutta yüksek miktarda tuz birikmesi ve kan basıncının artmasına sebep olur bu da beyin ödemine yol açabilir. Bu yüzden sodyum fazlalığı tespiti yapıldıktan sonra kişiler 6 ila 24 saat arasında sık sık sodyum değerlerini kontrol etmelidir ve uygulanan tedavi ile 0.5-1 mEq/L hızında düşüşler yaşanmalıdır.

Sodyum Fazlalığı Tansiyona Etkisi

Sodyum fazlalığının tansiyon üzerindeki etkisi oldukça merak edilir. Sodyum fazlalığı vücuttaki tuz birikiminin de artması demektir. Bunun yanı sıra sodyumun fazla olması kan basıncını artırır.