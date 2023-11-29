Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.009,33 %-1,04
        DOLAR 28,9087 %-0,06
        EURO 31,7192 %-0,34
        ALTIN 1.895,78 %-0,07
        FAİZ 39,59 %-2,80
        GÜMÜŞ GRAM 23,29 %0,16
        BITCOIN 37.830,00 %-0,36
        GBP/TRY 36,6683 %-0,15
        EUR/USD 1,0965 %-0,21
        BRENT 81,15 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 3.099,60 %-0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Energy School ikinci dönemi başladı: İlk ders Aliağa’da gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        SOCAR Energy School ikinci dönemi başladı: İlk ders Aliağa’da gerçekleşti

        SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programında, ilk ders SOCAR Türkiye'nin üretim tesislerinin yer aldığı Aliağa'da yapıldı. Bu yılki programa kabul edilen 66 katılımcının ve geçen yılki mezunların bir kısmının katıldığı açılışta, ilk dersi SOCAR Türkiye CEO'su (vekaleten) Elchin Ibadov verdi.

        ikusoglu@haberturk.com
        Giriş: 29.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOCAR Energy School'un ikinci dönemi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SOCAR Türkiye’nin, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle düzenlediği SOCAR Energy School sertifika programında ilk ders 25 Kasım’da Aliağa’da yapıldı.

        Sertifika programının ilk dersini veren SOCAR Türkiye CEO’su (vekaleten) Elchin Ibadov konuşmasında "SOCAR Türkiye’de, 'Birlikteyiz.Güçlüyüz' mottomuzdan hareketle, ana konumuz olan enerjinin her alanında bilgisine başvurulan, yetkin kişiler yetiştirmenin sorumluluğunun da bizde olduğu düşüncesiyle, geçtiğimiz yıl başlattığımız SOCAR Energy School’u, bu yıl üzerine daha da koyarak devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika programına seçilen, kamu, özel sektör, basın ve akademi dünyasından tüm katılımcıların, enerji alanında 360 derece bakış açısına sahip olarak, hem kendilerine hem de sektöre büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Elchin Ibadov’un verdiği ilk dersin ardından konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise Yönetici Geliştirme Birimi EDU’nun; kurumların ve bireylerin gelişim yolculuklarında fark yarattığını belirterek, "Birlikte yaratmak ve geliştirmek misyonuyla hareket eden bir üniversite olarak, SOCAR Türkiye iş birliğiyle, Türkiye’deki enerji sektörünün, enerji sektöründe nitelikli insan kaynağı anlamında güçlenmesine verdiğimiz katkıdan mutluluk duyuyoruz" dedi.

        SOCAR Energy School ikinci yıl sertifika programında, yüz yüze yapılan ilk dersin ardından ağırlıklı olarak çevrimiçi platformda yürütülecek olan dersler, 29 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

        Sertifika programında, küresel ve bölgesel enerji konularını, Hazar Havzası ile Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji politikalarını, iklim değişikliği ve enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının durumu ve geleceği gibi konulardaki dersler, enerji alanında dünyaca ünlü uzmanlar, ulusal ve uluslararası üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından veriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SOCAR Energy School
        #dünya
        #Sabancı Üniversitesi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Habertürk Anasayfa