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Sónar İstanbul'la yıldız yağmuru

28-29 Nisan 2023’te Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek Sónar İstanbul’da elektronik müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Richie Hawtin, DJ Anna, VTSS, Max Cooper, Blawan, TSHA ve Sofia Kourtesis müzikseverlerle buluşacak.

Giriş: 30.11.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Sónar İstanbul'la yıldız yağmuru

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek İstanbul ayağının 7’nci edisyonundaki ilk isimler açıklandı. Sónar Istanbul 2023’ün line-up’ında bu sene de her sene olduğu gibi elektronik müzik sahnesinde öne çıkan müzisyenler yer alıyor. Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği iki günlük festivalde Sónar+D programı da yer alacak.

DJ Anna
DJ Anna

Zorlu PSM’nin ev sahipliği yapacağı 7. Sónar Istanbul için açıklanan ilk isimler, avangart elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Richie Hawtin, kendi çizgisinde dünya çapında üne sahip DJ Anna, tekno müzik dünyasında kendisini önemli yeni yeteneklerden biri olarak ispatlamış VTSS, elektronik müziği ve görsel sanatları, insanlığın dünyadaki yerini irdeleyen enstalasyonlarla, canlı performanslarla ve sarmal görsel-işitsel deneyimlerle birleştiren Max Cooper (3D AV), doğal akıcılığa sahip ritimleriyle tekno müzik dünyasında farklı bir evren yaratan Blawan, Birleşik Krallık’tan çıkmış en heyecan verici yeteneklerden TSHA ve ritim yüklü bas dizilimlerini melodik nakaratlarla birleştiren, Peru kökenlerini koruyarak üretimlerine Berlin’de devam eden prodüktör Sofia Kourtesis oldu.

Sofia Kourtesis
Sofia Kourtesis

Sónar Istanbul ayrıca 15, 16 ve 17 Haziran 2023’te gerçekleştirilecek ve 30. yılını kutlayacak Sónar Barcelona’nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında da yer alıyor.

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