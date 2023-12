Sónar İstanbul'da line-up belli oldu

REKLAM advertisement1

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek İstanbul ayağının 8’inci edisyonundaki ilk isimler açıklandı. Sónar Istanbul 2024’ün line-up’ında bu sene de her sene olduğu gibi elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı isim yer alıyor. Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği üç günlük festivalde her sene olduğu gibi Sónar+D programı da yer alacak.

Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 8. Sónar Istanbul için açıklanan ilk isimler arasında; modern techno’nun öncülerinden kabul edilen ve Drumcode Records'un kurucusu Adam Beyer, çağdaş elektronik dans müziğinin en yenilikçi müzisyenlerinden Japonya’nın önde gelen elektronik kompozitör ve görsel sanatçılarındanRyoji Ikeda - Ultratronics (Live Set), “Human” şarkısıyla milyonlarca dinlenmenin yanı sıra etkileyici kostümleri ve sahne duruşuyla şarkıcı ve yapımcı Sevdaliza, Berlin ve kentin simgeleri Berghain ve Hard Wax ile özdeşleşen en ikonik figürlerden biri olan ve ve iki solo projesi “Command” ve “The State of Art” ile beğeni toplayan usta DJ Marcel Dettman (live), BPitch Control müzik şirketinin kurucusu, “Stadtkind” adlı albümü Berlin şehrine adanmış olan Berlin techno sahnesinin karizmatik isimlerinden Ellen Allien ile İstanbul doğumlu akademisyen, prodüktör, DJ, Beste Aydın veya sahne adıyla Nene H’nin baş döndürücü setlerini dinleyeceğimiz Ellen Allien b2b Nene H, klarnetçi, saksafoncu, ses ve video sanatçısı kimlikleriyle yirmi yıllık kasetlerinden oluşturduğu dört ciltlik “The Disintegration Loops” albümüyle tanınan William Basinski, Hamburg merkezli olarak çalışmalarını sürdüren ve elektronik tınıları tekno ve breakbeat dokunuşlarıyla harmanlayarak DJ Stingray, Zenker Brothers, Polychain ve daha pek çok kişiyle birlikte çalan DJ Mell G, kardeşi Karin Dreijer ile birlikte oluşturduğu elektronik müzik ikilisi Knife'ın üyesi olarak tanınan İsveçli DJ ve yapımcı Olof Dreijer, müzik tutkusunu yazma tutkusuyla birleştiren ve ruhunun en derin kısımlarını müzik aracılığıyla aktarabilen bir hikaye anlatıcısı, DJ ve müzik yapımcı Eliza Rose ve Afrika müziği ile batı sahnesi arasında müzikal geçişler yaratarak kendi vizyonunu taşıyan sesini yaratırken müzik endüstrisinde çeşitliliğin güçlü bir elçisi haline gelen Hyenah, Sónar Istanbul 2024’ün line-up’ında yer alacak ilk isimler oldu.