UEFA Konferans Ligi play-off turundaki temsilcimiz Fenerbahçe, ön eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olmaya hazırlanıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak?

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Slavia Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu maç 24 Şubat Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 23:00'te Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, İrfan Can, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Arda Güler, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Slavia Prag Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...