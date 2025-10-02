Habertürk
        Slat'tan Mimarlık Günü'ne özel kent yürüyüşü

        Slat'tan Mimarlık Günü'ne özel kent yürüyüşü

        Salt, bu yıl 6 Ekim'de kutlanacak Dünya Mimarlık Günü kapsamında bir konuşma ile kent yürüyüşü düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 14:23 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:23
        Slat'tan Mimarlık Günü'ne özel kent yürüyüşü
        Salt, 1985’ten bu yana her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü kapsamında Kalebodur desteğiyle bir dizi program düzenliyor. “Kamusal mekânın üretimi” temasını merkeze alan program, kamusal alanların dönüşümü ve kent içindeki rollerini irdeliyor.

        Herkese açık ve ücretsiz program, 7 Ekim Salı saat 18.30’da Salt Galata’da mimarlık tarihçisi ve akademisyen Bülent Batuman’ın “Kamusal Mekân ve Politika: İşgal, İktidar, Gündelik Hayat” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Batuman, konuşmasında gündelik hayatın özgürce var olduğu ve politikleşme potansiyelinin somutlaştığı yer olarak kamusal alana odaklanacak. Özellikle son on beş yılda kamusal mekânın politik niteliğine ilişkin dönüşümleri tartışacak.

        11 Ekim Cumartesi saat 14.00’te ise Salt’tan Orkun Dayıoğlu’nun yürütücülüğünde bir kent yürüyüşü düzenlenecek. Program, 1940’lı yıllarda İstanbul’un en büyük kamusal alanlarından biri olarak gündeme gelen Maçka Parkı’nda gerçekleştirilecek. Günümüze kadar birçok mimari ve politik kararın yansımalarının okunduğu bir mekân olarak öne çıkan parkın farklı işlevlerle kullanıldığı dönemler ile geçirdiği dönüşümler irdelenecek.

        Ayrıca 6 Ekim Pazartesi günü mimar Ayla Karacabey’in (1939-2012) arşivi archives.saltresearch.org’da erişime açılacak. Salt Araştırma Mimarlık Arşivi’ne eklenen koleksiyonda, Karacabey’in mimari gözlemciliğe yaklaşımını ortaya koyan gezi fotoğrafları öne çıkıyor.

