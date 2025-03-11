Skype kapanıyor mu, son durum nedir?
Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı popüler iletişim platformu Skype için önemli bir karar aldı. Şirket, Skype'ı kullanımdan kaldıracağını ve tüm enerjisini Microsoft Teams'e yönlendireceğini açıkladı. Bu adım, Microsoft'un profesyonel iş dünyasına yönelik stratejik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Peki, Skype kapanıyor mu, son durum nedir? Skype ne zaman ve neden kapanacak? İşte merak edilenler...
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Teknoloji devi Microsoft, dijital iletişim dünyasında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Sesli ve görüntülü görüşme platformu Skype’ın kapanacağını duyuran şirket, tüm kaynaklarını ve gelişim planlarını Microsoft Teams üzerinde yoğunlaştıracak. 2011 yılında büyük bir yatırımla bünyesine kattığı Skype’a veda eden Microsoft, profesyonel iş araçlarında yeni bir sayfa açıyor. İşte Microsoft Skype uygulaması kapanış tarihi...
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SKYPE NE ZAMAN KAPANACAK?
Microsoft İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, konuya ilişkin kaleme aldığı blog yazısında, ücretsiz iletişim uygulamalarını müşteri ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenleyebilmek amacıyla Microsoft Teams'e odaklanmak için mayıs ayında Skype'ı kullanımdan kaldıracaklarını bildirdi.
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Teper, Teams ile kullanıcıların Skype'ta olan bire bir arama ve grup araması, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebildiğini belirterek, ayrıca Teams'in toplantılara ev sahipliği yapma, takvimleri yönetme ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş özellikleri ücretsiz olarak sunduğunu ifade etti.
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TEAMS ÖN PLANDA
Halihazırda yüz milyonlarca kişinin Teams'i kullandığına işaret eden Teper, son 2 yılda kullanıcıların Teams toplantılarında geçirdiği dakikaların 4 kat arttığını ve bunun Teams'in günlük iletişim ve işbirliğine sağladığı değeri gösterdiğini belirtti.
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Teper, kullanıcıların gelecek günlerde Skype hesap bilgileriyle Teams'de oturum açabileceğini, Teams'e geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için sohbet geçmişi, kişiler ve arama geçmişi dahil olmak üzere verileri dışa aktarma seçeneğinin sunulacağını bildirdi. Janus Friis and Niklas Zennstrom tarafından 2003 yılında kurulan Skype, insanlara internet üzerinden ücretsiz görüşme imkanı sunmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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2005'te eBay tarafından 2,6 milyar dolara alınan Skype, söz konusu satışın ardından yükselişini sürdürmüştü. Skype, 2011 yılında ise Microsoft tarafından 8,5 milyar dolara satın alınmıştı.
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