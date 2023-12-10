Skuterların hız denetimlerinin henüz yapılamadığının altını çizen Gürsel Yeğenoğlu, "Çünkü bir numaratör yok ki, nasıl olacak? Plaka şeklinde, şase numarası verilmesi lazım ya da bir sinyal ünitesi takılması gerekiyor ki, onu algılasın. Ekiplere böyle bir sistemin tanıtılması gerekiyor, bu altyapı. Bu elimizdeki cep telefonu değil, koşu bandındaki adımlarımızı saymıyoruz. Bu basit birşey değil. Bunun bir alt yapısının oluşması lazım. Bu alt yapıdan sonra biz insanlara, 'Trafik niye denetlemiyor', 'Şahıslar niye böyle yapıyor' deme hakkımız var" şeklinde konuştu.