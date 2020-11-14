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Çek otomobil üreticisi Skoda, aydınlatmalı emniyet kemeri tokası patentini aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket emniyet kemerinin kullanımını artırmayı ve kemerin yerini bulmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

LED emniyet kemeri tokasında, geleneksel kırmızı düğme yerine kristal desenlerin olduğu bir ışıklandırma bulunuyor.

En başta beyaz olarak yanan ve emniyet kemeri tokasının yerini gösteren teknoloji, koltuğa birisi oturduğunda LED’lerin kırmızıya dönmesini sağlıyor. Emniyet kemeri takıldığında ise, LED ışıklandırma yeşile dönerek kemerin başarılı bir şekilde bağlandığını gösteriyor.

Bu yeşil ışık ise, bir süre sonra beyaza dönüyor. Akıllı LED emniyet kemeri tokasının, özellikle çocukların emniyet kemeri bağlayıp bağlamadığından emin olmak adına faydalı olabileceği belirtiliyor.