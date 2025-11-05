Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.959,81 %0,42
        DOLAR 42,0959 %0,67
        EURO 48,3728 %0,21
        GRAM ALTIN 5.369,34 %0,73
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,64 %1,29
        BITCOIN 102.431,00 %2,16
        GBP/TRY 54,8980 %0,23
        EUR/USD 1,1484 %0,02
        BRENT 64,08 %-0,56
        ÇEYREK ALTIN 8.778,88 %0,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Skechers, 'Yürüyene Hayat Çok' yaklaşımıyla ikinci yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Skechers, 'Yürüyene Hayat Çok' yaklaşımıyla ikinci yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi

        Skechers Türkiye, 'Yürüyene Hayat Çok' yaklaşımıyla hayata geçirdiği Skechers GoWalk Club'ın ikinci yürüyüş etkinliğini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Skechers, ikinci yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yürüyüş markası Skechers Türkiye, 'Yürüyene Hayat Çok' yaklaşımıyla hayata geçirdiği Skechers GoWalk Club'ın ikinci yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi.

        Şehrin dinamik atmosferini konforla keşfetmeyi merkezine alan ve içerik üreticisi Ceren Duman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, katılımcılara sosyal bir paylaşım alanı sunarak yürüyüş kültürünü gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi teşvik etti.

        Yürüyüşü yaşamın doğal akışına dahil etmeyi amaçlayan marka, hem topluluk bazlı etkinliklerle hem de inovatif konfor teknolojileriyle yürüyüş kültürüne yaptığı yatırımları sürdürerek, daha fazla insanı hareketin iyileştirici gücüyle buluşturmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa