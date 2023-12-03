Sizi kahkahalarla güldürecek basit ama yaratıcı şakalar
Şaka yapmak basit bir iş değildir; yaratıcılık, planlama ve detay ister. Görünüşe göre hepsini bir araya getiren insanlar, ortaya o kadar iyi şakalar çıkardılar ki gülerken tebrik etmek zorunda kalacaksınız.
- 1
“Yanıltıcı hediye paketleme eğilimim var.”
- 2
İçinden donut çıkması gereken paket 1 Nisan şakasının kurbanı oldu.
- 3
"Jim'in şakalarından birini biraz abarttım."
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- 4
"Annemle babam, Şükran Gününde yaptığım şakaya karşılık vermek için neredeyse 1 saatlik yoldan geldiler."
- 5
“Reddit, hediyeleri yanıltıcı şekillerde paketlemeye başlamam için bana ilham verdi. Bu babam için şapka şeklindeki bir drone."
- 6
“Bugün binada bulunan tek kişi benim. Birisi bana şaka yaptı ve beni ölesiye korkuttu.”
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- 7
"Birisi Walmart'ta eğlendi."
- 8
"Arkadaşımın arabasını bin tane dartla kapladım."
- 9
“Bu 3D baskılı şaheseri eşimin yastığına bıraktım. Bu gece kanepede uyuyacağım."
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- 10
"Arkadaşım bir şekilde kendi fotoğrafını arabamın yan aynasına gizlice koydu."
- 11
"Mükemmel şaka: Arkadaşınızın gizlice yüzünüzün bir fotoğrafını tişört yapmak için kullanması ve bunları yerel ikinci el mağazalarına bağışlaması."
- 12
Arkadaşım Güney Kore'yi ziyaret ediyordu. Kendisine İngilizce ve Korece sunumuyla birlikte bir tişört vermenin komik olacağını düşündüm. İngilizcesi şöyle diyor, 'Merhaba benim adım Dylan. Adın ne?'. Korecesi ise şöyle, 'Kulağım pek iyi duymuyor. Konuşurken sesinizi mümkün olduğu kadar yüksek çıkarabilir misiniz?'
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- 13
“Su boncuklu masa şakası. Balayı sonrası.”
- 14
Sınıftayken arkadaşlarım bana şaka yapmaya karar verdiler. Acıyı paylaşayım dedim.”
Kaynak: Reddit