'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı
Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
SHOW TV’nin, ilgi gören dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte ‘Siyah Kalp’ten Yeni Tanıtım;
Yayınlanan tanıtımda Nuh birini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıyorken Melek’e Nihayet’in güvenilir olmadığını söylemeye çalışıyor. Sumru, Nuh’un tutuklanmasına sebep olan kişinin annesi olmasından şüpheleniyor ve Sumru’nun şimdi çocukları için ne yapacağı merak konusu oluyor. Sevilay, Nuh’u ziyarete gidiyor ve ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Onlara destek olan Cihan ise Melek’e bir adım daha atıyorken, Nuh’un kurtulup kurtulamayacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor.
‘SİYAH KALP’İN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Harika’nın, Sevilay’ın eski sevgilileriyle olan görüntülerini ortaya dökmesi kına gecesine damga vururken, Şansalanlar’da da ortalık fena karıştı. Harika, her ne kadar yaptığının üstünü kapatmaya çalışsa da Samet, Harika’ya ceza verdi. Nihayet, duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken Sumru’nun ikizlerden kurtulması için hemen harekete geçti. Kına gecesinde yaşananlardan sonra Nuh beklemeye karar verirken Sumru da Nuh ve Melek’e Samet’in hastalığını söyleyerek zaman istedi.