Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten merakla beklenen ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 00:02 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, ilgi gören dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte ‘Siyah Kalp’ten Yeni Tanıtım;

        Yayınlanan tanıtımda Nuh birini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıyorken Melek’e Nihayet’in güvenilir olmadığını söylemeye çalışıyor. Sumru, Nuh’un tutuklanmasına sebep olan kişinin annesi olmasından şüpheleniyor ve Sumru’nun şimdi çocukları için ne yapacağı merak konusu oluyor. Sevilay, Nuh’u ziyarete gidiyor ve ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Onlara destek olan Cihan ise Melek’e bir adım daha atıyorken, Nuh’un kurtulup kurtulamayacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor.

        REKLAM

        ‘SİYAH KALP’İN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Harika’nın, Sevilay’ın eski sevgilileriyle olan görüntülerini ortaya dökmesi kına gecesine damga vururken, Şansalanlar’da da ortalık fena karıştı. Harika, her ne kadar yaptığının üstünü kapatmaya çalışsa da Samet, Harika’ya ceza verdi. Nihayet, duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken Sumru’nun ikizlerden kurtulması için hemen harekete geçti. Kına gecesinde yaşananlardan sonra Nuh beklemeye karar verirken Sumru da Nuh ve Melek’e Samet’in hastalığını söyleyerek zaman istedi.