'Siyah Kalp'te; Nuh, Sevilay'ı Andaç'ın elinden kurtardı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 29'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı.

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'SİYAH KALP’İN 29'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sumru, Nuh ve Tahsin'in ona inanmaması üzerine konağı terk etti. Nihayet’i arayıp Halil’in geldiğini haber verdi ve olan biteni anlattı. Ayrıca Tahsin'i ve Kapadokya’yı terk ettiğini söyledi. Konağı terk eden Sumru, arkadaşı Nalan’ın yanına, Konya’ya gitti. Nalan, ona kendi çalıştığı okulda müdür yardımcılığı teklif etti ve böylece Sumru öğretmenliğe geri dönmüş oldu. Bu sırada Sumru'yla ilgili araştırma yaptıran Tahsin, onun nerede olduğunu öğrendi ve Konya’ya giderek Sumru'nun karşısına çıktı.

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“Ben Tahsin’den ayrıldım”;

Esat'ı Cihan’ın yakalattığından haberi olmayan Hikmet, Esat’a ulaşamayınca panikledi ve Esat’ın parayı alıp kaçtığını düşündü. Bunun üzerine Halil’e nasıl hesap vereceğini bilemeyerek iyice paniğe kapıldı. Aynı anda Halil, hem Hikmet’e hem de Esat’a ulaşamayınca kandırıldığını ve devre dışı bırakıldığını düşünüp öfkelendi. Dayanamayıp Hikmet’in yanına giden Halil, ondan hesap sordu.

Konuşmalarının ardından Halil, Hikmet’e aşık olduğunu söyledi ve böylece Hikmet’i kendine iyiden iyiye bağlamaya başladı. Cihan, konaktakileri toplayıp Samet Şansalan'ın vefat haberini verdi. Gözaltında olan Esat, babasının cenazesine polisler eşliğinde geldi. Herkes bu durumun şokunu yaşarken, Harika hem babasının vefatının acısıyla hem de Sumru’nun cenazeye bile gelmemesiyle yıkıldı. REKLAM Samet Şansalan’ın cenaze töreni; Kapadokya’yı terk edip İstanbul’a giden Sevilay, kendisinden haberi olmayan abisi Andaç’ın şirketinde işe başladı. Melek, Nuh’un ricası üzerine Nazım’ın yanına giderek Sevilay’ın izini bulabilmek için İstanbul’daki abileri hakkında bilgi istedi. Bilgilere ulaşan Melek, şirketin konumunu Nuh’a gönderdi ve Nuh, İstanbul’a gitti. Bu sırada Sevilay'la birlikte şirkette çalışmaya devam eden Andaç, Sevilay’la yakınlaşmaya çalıştı. Sevilay’ın tüm çabalarına rağmen Andaç geri adım atmadı. Odanın dışından gelen sesleri duyan Nuh, içeri girip Andaç’a saldırdı. Kavga sırasında Andaç kontrolünü kaybederek camdan düştü.

Nuh, düşmanı Nazım’a Sevilay’ı sordu; REKLAM İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; 30'UNCU BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI “EĞER BİRİMİZDEN BİRİ YANACAKSA, O BEN OLACAĞIM” Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından otuzuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Nuh, yaşanan kargaşada tüm sorumluluğu alacağını Sevilay’a söylerken Hikmet de Halil’i kendisini kaybedebileceği konusunda uyarıyor. Melek, Sumru için endişelenirken Sumru da Tahsin’den yardım istiyor. Tanıtımın finalinde Tahsin’in silah çekmesi tansiyonu bir anda yükseltirken, yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oluyor. 'Siyah Kalp 30'uncu Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!