'Siyah Kalp'in 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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'Siyah Kalp'in 29. Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Sumru, Tahsin’in Halil’in yalanlarına inanmış olmasını kaldıramazken Nihayet ve Melek, Nuh ve Tahsin’den hesap soruyor. Halil ve Hikmet’in yeni planı merak uyandırırken Cihan yaşananların sorumlusu olarak Hikmet’i tutuyor. Gizemli adam Andaç’ın Sevilay’ın abisi olduğu detayı tanıtıma damgasını vuruyor. Sevilay’ın yerini bulmaya çalışan Nuh’a bir tokat da ikizinden geliyor ve ikili arasındaki gerilim giderek artıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden ilgiyle beklenirken Sumru’nun Kapadokya’ya geri dönüp dönmeyeceği ise akılları karıştırıyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!