'Siyah Kalp'in 29'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Siyah Kalp'in 29'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

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'Siyah Kalp’in 29. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Samet’in cenazesi kaldırılırken Tahsin, Sumru’dan şüphelendiği için kendini affettirmeye çalışıyor. Nuh’un Halil’e inanması, Melek ile arasını bozarken; Melek ve Harika, uzun süredir süren düşmanlıklarına son veriyor. Sevilay, abisiyle tartışma yaşarken Nuh’un tam o sırada onu bulmasıyla yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

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Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!