Siyah Kalp 25. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar
Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, 20 Mart Perşembe akşamı 25. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Siyah Kalp 25. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Nuh ve Hikmet, şikayetler üzerine gözaltına alınırlar. Her şeye rağmen birbiriyle uğraşmaya devam ederler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
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Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 25. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin yeni bölümünde Sumru, Nuh’un değişmesi için burnunun sürtmesi gerektiğinin farkındadır. Onun öğreneceği bilgi ise iki ailede de dengeleri alt üst edecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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SİYAH KALP’İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Nuh ve Hikmet, ikisi de şikayetler üzerine gözaltına alınırlar.
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Her şeye rağmen birbiriyle uğraşmaya devam ederler.
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Cihan hiçbir engeli kabul etmeyerek Melek’e kararını açıklar.
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Ne Nuh’u ne de bir başkasını bahane olarak görmeden Melek ve doğacak bebekleriyle birlikte mutlu olmak ister.
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Nuh, öfkesinin bedelini sevdiklerinin ondan uzaklaşmasıyla öder.
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O değişmediği sürece hem ailesinin hem de Sevilay’ın ona karşı olan tavrı nettir.
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Sumru, her ne kadar üzgün olsa da Nuh’un değişmesi için burnunun sürtmesi gerektiğinin farkındadır.
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Onun öğreneceği bilgi ise iki ailede de dengeleri alt üst edecektir.
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 25. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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