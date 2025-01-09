Siyah Kalp 16. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin ilgiyle izlenen Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler, Siyah Kalp 16. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Cihan, her şeyi geride bırakarak Melek'in karşısına çıkar ve ondan af diler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
- 1
Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmıştı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizi, 9 Ocak Perşembe akşamı 16. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Melek, Cihan’a her ne kadar hala aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan’a güvenemez. Siyah Kalp 16. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
- 2
SİYAH KALP’İN 16 BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cihan, her şeyi geride bırakarak Melek’in karşısına çıkar ve ondan af diler.
- 3
Melek, Cihan’a her ne kadar hala aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan’a güvenemez.
-
- 4
Sevilay ve Nuh birbirlerine kavuştukları için mutluyken artık önlerinde duran en büyük engeli kaldırmayı amaçlarlar.
- 5
Nuh ve Melek ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan Sumru’nun da hayatında bir gelişme yaşanır.
- 6
Sumru için bu durum her ne kadar sürpriz olmasa da hem onun hem de ikizlerinin hayatı etkilenecektir.
-
- 7
Şansalanlar’da beklenmedik işbirlikleri büyük kaoslara yol açar.
- 8
Bunların sonucunda geçmişin hala açılmayan sırları gün yüzüne çıkacaktır.
- 9
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 16. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13