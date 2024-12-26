Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 15. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde, geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler ise Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümünde Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Siyah Kalp yeni bölüm izle…

        • 2

          SİYAH KALP’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Siyah Kalp’in 15. Bölümünde; geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener.

        • 3

          Çıkmaza giren Sumru’ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir.

        • 4

          Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır.

        • 5

          Melek, Cihan’ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır.

        • 6

          Yaşadığı esaret artık Sevilay’ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur.

        • 7

          Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.

        • 8

          Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

          “Siyah Kalp” yeni bölümüyle 26 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        • 9

          SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 15. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 15. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Habertürk Anasayfa