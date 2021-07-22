Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi oyuncuları kimler? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2019 yılı Amerikan yapımı filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Tessa Thompson

Rebecca Ferguson

Emma Thompson

Liam Neeson

Kumail Nanjiani

Rafe Spall

Laurent Bourgeois

Larry Bourgeois

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİ KONUSU

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.