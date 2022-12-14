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SİYAD’ın yeni başkanı Esin Küçüktepepınar

Sinema Yazarları Derneği yeni yönetimini seçti. Seçimler sonucunda Esin Küçüktepepınar derneğin yeni başkanı seçilirken Şenay Aydemir, Burak Göral, Olkan Özyurt ve Müge Turan da yönetim kurulunun yeni üyeleri oldu.

Giriş: 14.12.2022 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
SİYAD’ın yeni başkanı Esin Küçüktepepınar

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Olağan Genel Kurulu, pazar günü Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde gerçekleştirildi. Derneğin genel durumunun, sinema yazarlığının geldiği aşamanın tartışıldığı genel kurulda, yeni yönetim de seçildi. Seçimler sonucunda Esin Küçüktepepınar, Şenay Aydemir, Burak Göral, Olkan Özyurt ve Müge Turan yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

&Ouml;n sıra: M&uuml;ge Turan, Esin K&uuml;&ccedil;&uuml;ktepepınar, Olkan &Ouml;zyurt. Arka Sıra: Burak G&ouml;ral, Şenay Aydemir
Ön sıra: Müge Turan, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt. Arka Sıra: Burak Göral, Şenay Aydemir

Yönetim kurulu, ilk toplantısında Esin Küçüktepepınar’ı başkan olarak seçti. Başkan yardımcılığına Müge Turan getirilirken, Şenay Aydemir genel sekreter, Olkan Özyurt sayman, Burak Göral ise üye olarak görevlendirildi.
Küçüktepepınar öncelikli amaçlarını “Kurucularımızın başlattığı geleneği günümüz koşullarında ileriye taşımak, bağımsız eleştiri kültürünü çoğulcu bir şekilde yaygınlaştırmak ve SİYAD’ın sinemanın bir paydaşı olduğunu yeniden hatırlatırken dernek çatısı altında özgür, birleştirici bir anlayışı inşa etmek” olarak açıkladı.

Fotoğraftakiler:
Ön sıra: Müge Turan, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt.
Arka Sıra: Burak Göral, Şenay Aydemir

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