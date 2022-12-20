Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

OMEGA-6 AÇISINDAN ZENGİN OLAN BESİNLERİN SİVİLCE YAPTIĞI KANITLANDI
Çok miktarda omega-6 yağ asidi içeren beslenme şekli de akne yapıyor.
Peki omega-6 hangi yiyeceklerde var?
Badem, uskumru, somon, fındık, ceviz, keten tohumu, sardunya, semizotu, yulaf, kaju, tavuk, badem, susam yağı, mısır özü yağı, kakao yağı. Esasen Omega 6 bitkisel yağlarda bulunur.
Düzensiz ve sağlıksız bir tüketimde Omega-6 yağ asitleri vücudu iltihaplı bir duruma iter ve bu da akne şiddetini arttırır. Tam tersine ise omega-3 yağ asitleri ile takviye, iltihaplanma seviyelerini düşürür ve akne şiddetini azaltır.