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Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

Dünyanın en yaygın cilt problemlerinden biri olan akne ile hemen hemen herkesin bir dönem başı derde girmiştir. Yaklaşık olarak dünya nüfusunun yüzde 10'unda görülen sivilce problemlerinin altında yatan birçok neden olabileceği gibi en belirginlerinden biri ise tüketilen besinlerdir. Sivilce oluşumunu önlemenin en önemli kuralı cildinizi temiz tutmak ve sebum üretimini kontrol altına almaktır. Ancak cildiniz için bakım yapmak kadar tükettiğiniz besinlerde büyük önem taşır. Çünkü bazı besinler cildin aşırı yağlanmasına neden olarak sivilce ve akne oluşumunu tetikliyor. Her ne kadar düzenli bakım yapsanız da bu besinleri tüketmeyi bırakmadığınızda yüzünüzdeki sivilceler çoğalmaya devam ediyor. Peki, sivilceye neden olan besinler nelerdir? İşte uzak durmanız gereken sivilce yapan besinler…

Giriş: 20.12.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlıklı bir vücut bütünlüğünü korumak için cildimiz sanıldığından çok daha büyük önem teşkil eder. Genel sağlığı korumak adına cildimizi göz ardı etmemek gerekiyor. Uzmanlar cilt sağlığının mutlulukla doğrudan bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Öyle ki yüzümüzde çıkan büyük bir sivilce bile moralimizin bozulmasına yetiyor. Bu nedenle cildimizin sivilcelerden arınmış ve pürüzsüz olması sanıldığından çok daha büyük anlam taşıyor. Cilt sağlığınızı korumak ve cildinizin pürüzsüz olmasını sağlamak için ise beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Bazı besinler cilt sağlığını koruyarak cildi besliyor ve onarıyor. Ancak bazı besinler de cildin aşırı yağlanmasına sebep olarak sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt problemlerinin oluşmasını tetikliyor. Sebum ve keratin üretimi, akneye neden olan bakteriler, hormonlar, tıkanmış gözenekler ve iltihaplanma dahil olmak üzere birçok faktör sivilcelenmeye sebep oluyor. Peki, sivilce çıkaran yiyecekler nelerdir? İşte sivilce problemi yaşayan kişilerin uzak durması gereken yiyecekler

  • HASSASİYETİNİZİN OLDUĞU GIDALAR

    Akne temelinde inflamatuar olan bir hastalıktır. Yani herkeste meydana gelen ve bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepki. Gıda hassasiyetleri, bağışıklık sisteminiz gıdaları yanlışlıkla bir tehdit olarak algıladığında ve ona karşı bir bağışıklık saldırısı başlattığında ortaya çıkar. Gıda duyarlılığı testiyle neye alerjiniz olup olmadığını öğrenerek sivilcelenmelerden kurtulabilirsiniz.

  • PEYNİR ALTI SUYUNDAN YAPILAN PROTEİN TOZLARI

    Bu popüler besin takviyesi de sivilceye sebep oluyor. İçinde lösin ve glutamin amino asitleri bulunan bu amino asitler, cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesini ve bölünmesini sağlayarak akne oluşumuna katkıda bulunabilir  Peynir altı suyu proteinindeki amino asitler ayrıca vücudu, akne gelişimiyle bağlantılı olan daha yüksek insülin seviyeleri üretmeye teşvik edebilir.

    Az miktarda veri, peynir altı suyu proteini tozu almak ile akne geliştirmek arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

  • ŞEKERLİ YİYECEKLER

    Aşırı şekerli yiyecekleri sıklıkla tüketmek ciltte sivilce artışına sebep oluyor. Şeker oranı yüksek olan yiyecekler insülin seviyesinin aniden yükselmesi sebum üretimini artırarak cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesine sebep oluyor. Bu durumda da ciltte sivilceler meydana geliyor.

    Yapılan araştırmalar aşırı şekerli yiyecekler tüketenlerin tüketmeyenlere oranla sivilce sorununa daha çok meyilli olduğunu ortaya koyuyor.

    Sivilce sorunu yaşıyorsanız başta ekmek olmak üzere pirinç, şeker, şekerlemeler, asitli ve şekerli içecekler, bal, mısır şurubu, akçaağaç şurubu gibi şeker içeren besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

  • HAZIR GIDALAR

    Fast-Food diye adlandırdığımız hazır ve işlenmiş gıdalar da sivilce oluşumuna sebep oluyor. Sık sık fast food tüketen kişilerde ciltte sivilce gelişiminin yüzde 24 oranında daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu besinler genellikle aşırı yağlı olduğu için cildinde yağlanmasına sebep oluyor. Bu sebeple de ciltte gözenekler tıkanıyor ve sivilce oluşuyor.

    Cildiniz yağlıysa ve sivilce sorunu yaşıyorsanız hamburger, sosisli sandviç, bol yağlı patates kızartması, kızarmış tavuk gibi yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor.

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