Sivilce problemleri olanlar dikkat! Bu besinler kabusunuz olabilir, tüketmeden önce iki kez düşünün!

PEYNİR ALTI SUYUNDAN YAPILAN PROTEİN TOZLARI

Bu popüler besin takviyesi de sivilceye sebep oluyor. İçinde lösin ve glutamin amino asitleri bulunan bu amino asitler, cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesini ve bölünmesini sağlayarak akne oluşumuna katkıda bulunabilir Peynir altı suyu proteinindeki amino asitler ayrıca vücudu, akne gelişimiyle bağlantılı olan daha yüksek insülin seviyeleri üretmeye teşvik edebilir.

Az miktarda veri, peynir altı suyu proteini tozu almak ile akne geliştirmek arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.