Otomobil sürüye çarptı: 2 kişi yaralandı, 23 koyun öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 23 koyun öldü.

Ömer Faruk Yangıncı (21) yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde koyun sürüsüne çarptı. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Yangıncı ile otomobildeki Enes Emre Bayin (17) yaralandı, 23 koyun öldü.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen koyunlar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.