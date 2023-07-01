Siverek'te av tüfekli bıçaklı kavga: 4 yaralı

AA

Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlattı.