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Siverek'te av tüfekli bıçaklı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa Siverek'te iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma av tüfekli bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 01.07.2023 - 03:55 | Güncelleme: ABONE OL
Siverek'te av tüfekli bıçaklı kavga: 4 yaralı
Siverek'te av tüfekli bıçaklı kavga: 4 yaralı
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AA

Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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