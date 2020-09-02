Siverek Kaymakamlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle vefat eden imamla ilgili açıklama

Siverek Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden imam hatip Osman Çilenti'nin "cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği" iddiasının asılsız olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Siverek Kaymakamlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Siverek Müftülüğü emrinde imam hatip olarak görev yaparken hayatını kaybeden Osman Çilenti'nin vefatıyla ilgili çeşitli basın yayın organlarında bazı iddialar yer aldığı için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Açıklamada, kentte Kovid-19 salgınıyla mücadelenin, "Pandemi Planı" çerçevesinde görev verilen bütün kamu kurum ve kuruluşları imkan ve personeli aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı.
Görevliyken vefat eden imam hatip Çilenti'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık personelinin tamamının yanında jandarma, polis, öğretmen, mühendis, zabıta, muhtar ve birçok kamu ve meslek kuruluş personeli, pandemi kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamaya uygun bir şekilde, kişisel koruma tedbirlerine de riayet ederek filyasyon, izolasyon ve alan denetimleri ile benzer çalışmalarda görev ifa etmektedir.
Bazı basın ve yayın organlarında yer alan merhum imam hatibimiz Osman Çilenti'nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup Kovid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik imam hatip gurubun içinde yer almaktaydı. Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz devlet hastanesinde yapılmakta olup yıkama hizmetinde görevli bütün personele gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır."
Konuyla ilgili iddiaların da araştırıldığı aktarılan açıklamada, "Merhumun, Kovid-19'a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir. Değerli mesai arkadaşımız merhum Osman Çilenti'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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