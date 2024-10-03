Sivasspor’un sportif direktörü Abdurrahman Dereli oldu

REKLAM advertisement1

Sivasspor’un eski futbolcularından Abdurrahman Dereli, kırmızı-beyazlı kulübün yeni sportif direktörü oldu.

Sivasspor Kulübü, eski futbolcularından Abdurrahman Dereli’nin yeni sportif direktör olduğunu duyurdu.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kırmızı beyazlı formamızı 6 sezon boyunca terleten ve camiamızda önemli bir isim olmayı başarmış Abdurrahman Dereli, kulübümüzün yeni sportif direktörü olmuştur. Abdurrahman Dereli'nin, tecrübesi ve kulübümüze olan bağlılığıyla Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için çalışacağına olan inancımız sonsuzdur. Dereli'ye yeni görevinde başarılar diliyor, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz” denildi.